Las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ serían las responsables de la explosión de una motobomba en inmediaciones del peaje de El Bordo, en La Sierra, Cauca, ocurrida durante la mañana de este sábado 31 de octubre. El Ejército Nacional entregó nuevos detalles del atentado y señaló que la acción habría sido ejecutada por integrantes de la estructura Carlos Patiño.

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De acuerdo con el reporte preliminar de la institución, el ataque no dejó personas heridas, pero sí provocó nuevos daños en la infraestructura del peaje. Tras la detonación, unidades de la Brigada 29, adscrita a la Tercera División, fueron desplegadas en la zona para verificar las condiciones de seguridad y descartar la presencia de otros artefactos explosivos.

El Ejército confirmó que, luego de las inspecciones, no se encontraron más explosivos en el sector y que la movilidad por la vía Panamericana ya fue normalizada. Las tropas permanecen en el área para neutralizar posibles amenazas y adelantar las verificaciones correspondientes.

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En un comunicado, la institución señaló que la comunidad volvió a verse afectada por una acción violenta en inmediaciones del peaje. También rechazó el uso de explosivos, al considerar que este tipo de ataques pone en riesgo la vida y la tranquilidad de los habitantes de la región. La entidad aseguró que mantendrá sus operaciones para anticipar y contrarrestar nuevas acciones.

Este nuevo atentado ocurre apenas dos semanas después de otra explosión en el mismo corredor. El pasado 12 de octubre, las autoridades reportaron la detonación de un carro bomba en el sector de La Depresión, en La Sierra, Cauca, hecho que dejó personas heridas y ocasionó daños totales en la infraestructura del peaje.

En aquella oportunidad, el Ejército también atribuyó el ataque, de manera preliminar, a integrantes de la estructura Carlos Patiño. Según el reporte entregado entonces, el vehículo habría sido acondicionado con explosivos. La emergencia afectó además varias viviendas cercanas y obligó a desplegar tropas y personal especializado para asegurar el área.

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