Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La situación de seguridad en el sur del Tolima, especialmente en el municipio de Ataco, ha encendido las alarmas de la administración departamental. De acuerdo con declaraciones de Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, en un mensaje público, se solicitó al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa un refuerzo urgente de la Fuerza Pública y la militarización tanto de Ataco como de los corredores aledaños. Esta petición surge tras los hechos violentos recientes, considerados como una masacre por Matiz, en los que han perdido la vida varios habitantes de la zona.

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La mandataria enfatizó la gravedad del problema al señalar que "esto no es un hecho aislado". Relacionó el aumento de la violencia con el avance de la minería ilegal, actividad que según sus declaraciones, estaría financiando estructuras criminales en municipios como Ataco y Chaparral. Para Matiz, la falta de resultados efectivos en la lucha contra estos grupos creados al margen de la ley genera una sensación de inseguridad y amenaza constante para los habitantes.

En su petición directa, la gobernadora instó a las autoridades nacionales a "militarizar Ataco y los corredores del sur del Tolima", y también solicitó la restitución de la FUDRA (Fuerza de Despliegue Rápido), buscando que regresen al departamento para ejercer control territorial. Según Matiz, las advertencias sobre el riesgo han sido reiteradas en los últimos meses, pero la falta de acciones ha permitido el avance de los hechos violentos. En sus palabras, "el Tolima no puede esperar más" y demanda una respuesta coordinada e inmediata para frenar la expansión de los grupos criminales.

La preocupación de la gobernadora se da en medio de una serie de muertes y desapariciones que han conmocionado a Ataco. Entre las víctimas reportadas se encuentran Laura Ximena Quintero Soto, de 16 años, y Arquímedes Perdomo González, de 25 años. Además, la desaparición de cinco personas ha estremecido aún más a la comunidad; de este grupo, tres han sido encontrados sin vida, según los reportes más recientes citados en la información. La gobernadora ha señalado de forma directa al Frente Gerónimo Galeano, perteneciente a las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), como responsable de estos hechos.

Por su parte, la Fiscalía ha puesto en marcha operativos de búsqueda y la Alcaldía local convocó un consejo de seguridad con apoyo de organismos de orden regional y nacional. Sin embargo, mientras se desarrollan estas acciones, la insistencia de Matiz gira en torno a la necesidad de respuestas conjuntas y urgentes para salvaguardar a la población vulnerable del sur del Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué relación existe entre la minería ilegal y el aumento de la violencia en Ataco, Tolima?

De acuerdo con la gobernadora Adriana Magali Matiz, el avance de la minería ilegal en Ataco y otros municipios del Tolima estaría impulsando el fortalecimiento económico de grupos criminales responsables de hechos violentos. Estos recursos ilegales facilitarían la financiación de acciones delictivas y el control de los territorios, lo que agravaría la situación de seguridad en la región.

¿Qué es la FUDRA y por qué su retorno al Tolima es una demanda clave de las autoridades?

El término FUDRA hace referencia a la Fuerza de Despliegue Rápido, una unidad militar especializada. La gobernadora solicita su regreso al Tolima como acción estratégica para recuperar el control territorial y enfrentar de manera efectiva a los grupos criminales señalados como responsables de las masacres y desapariciones recientes en Ataco.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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