Por: El Espectador

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Las autoridades señalan a alias "David" como presunto responsable del reciente ataque en Cúcuta, en el cual cuatro policías resultaron heridos. De acuerdo con la información oficial, este hombre, identificado como miembro de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (Eln), habría sido quien activó una carga explosiva cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, que conecta a Colombia con Venezuela. El hecho se registró la mañana del martes 27 de octubre, cuando explotó un artefacto en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

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Las investigaciones en curso indican que el sospechoso utilizó un disfraz de habitante de calle para situar la carga explosiva sin levantar sospecha. Las cámaras de seguridad del sector son clave para que las autoridades reconstruyan los hechos y determinen los movimientos tanto previos como posteriores al ataque. La Policía Metropolitana confirmó a El Espectador que, tras la explosión, alias "David" habría huido hacia territorio venezolano, aunque esta hipótesis aún se encuentra bajo verificación mientras avanzan las averiguaciones.

El coronel Pedro José Saavedra, vocero de la Policía Metropolitana, detalló que los cuatro uniformados que resultaron heridos fueron trasladados al hospital y de momento se encuentran estables. A pesar del impacto y de los destrozos en viviendas cercanas, no se reportaron civiles lesionados. El incidente obligó a interrumpir el paso fronterizo como medida preventiva, permitiendo a los equipos de seguridad revisar minuciosamente el área afectada.

Como parte de los esfuerzos para esclarecer este atentado, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos colombianos por información confiable que conduzca a la captura de los responsables. Este suceso no es un hecho aislado: en menos de 24 horas, la ciudad también fue escenario del asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno, quien fue abatido a disparos mientras estacionaba su vehículo en una gasolinera, lo que evidencia una preocupante escalada de violencia en Cúcuta. Toda esta información fue confirmada por El Espectador y autoridades locales.

¿Quién es alias "David" y por qué se le relaciona con el ataque en Cúcuta?

Alias "David" es señalado por las autoridades como integrante del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y presunto responsable de activar una carga explosiva en un atentado reciente en Cúcuta. Su vinculación surge de las investigaciones preliminares y el seguimiento a cámaras de seguridad que lo ubican en la escena disfrazado de habitante de calle, de acuerdo con los datos entregados por la Policía Metropolitana y reportados por El Espectador.

¿Qué consecuencias dejó la explosión en la Dian de Cúcuta para la seguridad de la zona?

La explosión en las instalaciones de la Dian de Cúcuta dejó como saldo cuatro policías heridos y daños materiales en viviendas cercanas, sin que se reportaran civiles lesionados. Además, el incidente provocó la suspensión temporal del paso fronterizo para verificar la seguridad del área, según la Policía Metropolitana y El Espectador. Esta situación hace parte de un preocupante aumento de la violencia en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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