Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una lamentable tragedia ocurrió en el municipio de Fundación, Magdalena, donde dos hermanas de tan solo 9 y 13 años perdieron la vida en un accidente de tránsito en el barrio Paz del Río. De acuerdo con los primeros reportes, recopilados por medios locales y autoridades competentes, las menores identificadas como Sharloth Fontalvo Dávila y Scarlett Fontalvo, regresaban a su hogar después de la jornada escolar cuando el siniestro les arrebató la vida.

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Según información preliminar, ambas niñas se movilizaban en una motocicleta eléctrica; la mayor conducía el vehículo mientras su hermana viajaba como acompañante. Por circunstancias aún no esclarecidas, las niñas cayeron sobre la vía y, en ese momento, una volqueta que transitaba por el sector terminó arrollándolas, provocando su muerte en el lugar de los hechos. Todo sucedió en la tarde del martes 27 de octubre, causando un profundo impacto y tristeza en esta población del Caribe colombiano.

El conductor de la volqueta, un hombre de 70 años, se presentó voluntariamente ante las autoridades tras el accidente. Las entidades competentes iniciaron una exhaustiva recolección de pruebas, además de reconstruir la secuencia del siniestro y analizar testimonios de quienes presenciaron el trágico momento. Aunque los primeros informes sugieren accidentalidad vial, las causas específicas del hecho continúan bajo investigación y no se han determinado conclusiones definitivas hasta ahora.

La alcaldesa de Fundación, Luz Helena Andrade Campo, expresó públicamente sus condolencias y solidaridad con la familia de las hermanas fallecidas, enviando un mensaje de acompañamiento tanto a los allegados como a los compañeros y la comunidad educativa. El fallecimiento afectó especialmente a la Institución Educativa 23 de Febrero, donde estudiaba una de las víctimas, ya que el dolor se hizo evidente en el entorno escolar tras conocerse la noticia.

Las autoridades insisten en la importancia de esclarecer de manera detallada cómo ocurrieron los hechos, analizando si existieron factores adicionales que contribuyeran al accidente. La tragedia reabre el debate sobre la seguridad vial en municipios como Fundación y recuerda la vulnerabilidad de los menores en las vías públicas. Por ahora, la comunidad permanece a la espera de los resultados oficiales de la investigación para comprender plenamente la magnitud de este doloroso episodio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe hasta ahora del accidente en el que murieron dos hermanas en Fundación, Magdalena?

Los primeros informes oficiales y medios locales indican que las hermanas Sharloth y Scarlett Fontalvo cayeron de una motocicleta eléctrica en el barrio Paz del Río y luego fueron arrolladas por una volqueta. Aunque se recopilan pruebas y testimonios, las causas específicas siguen siendo materia de investigación, sin que hasta ahora se haya emitido un reporte definitivo sobre lo sucedido.

¿Por qué las autoridades investigan las causas del siniestro vial en Fundación, Magdalena?

La investigación de las autoridades busca esclarecer cómo ocurrió la caída de las niñas y si existieron circunstancias o factores adicionales que hayan influido en el accidente. El análisis de evidencias, la reconstrucción de los hechos y el testimonio de testigos serán claves para definir responsabilidades y comprender completamente la tragedia vial en Fundación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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