Más de 54.607 millones de pesos en donaciones privadas han pasado por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada y representada legalmente por la primera dama Ana Lucía Pineda. La organización presentó un balance de su gestión tras el terremoto que dejó cientos de miles de damnificados en el país.

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La fundación fue constituida el 7 de julio de 2026 como una entidad privada sin ánimo de lucro. En su informe aseguró que busca promover el bienestar de comunidades vulnerables mediante ayudas humanitarias, vivienda, salud, educación y otros programas.

Como parte de la emergencia, la organización dividió su trabajo en dos etapas. La primera estuvo enfocada en la atención inmediata, con centros de acopio, voluntarios, logística y distribución de ayudas. La segunda se concentra en la reconstrucción de tres instituciones educativas y tres entidades de salud.

El reporte citado por El Espectador señala que la fundación habilitó más de 30 centros de acopio y asignó coordinadoras en los departamentos para supervisar el ingreso y salida de las ayudas y mantener contacto con las comunidades beneficiarias.

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En materia financiera, la fundación asegura no haber recibido ni administrado recursos públicos. El dinero y las donaciones en especie provienen de personas naturales y empresas privadas. “Estos recursos se destinan al desarrollo de los programas, proyectos y actividades institucionales, de conformidad con el objeto social de la Fundación y con las condiciones establecidas por los aportantes y donantes”, señala el documento.

Con corte al 13 de octubre, la organización había recibido y canalizado 54.607.443.810 millones de pesos, según el informe divulgado. El Grupo Gilinski aparece como el principal aportante, con una contribución equivalente al 81 % del total.

Finalmente, la fundación asegura contar con sistemas contables y mecanismos de trazabilidad para seguir el destino de los recursos. “Estos recursos se encuentran depositados en entidades financieras debidamente vigiladas y reguladas, bajo principios de transparencia, trazabilidad y adecuada administración”, concluyó el reporte.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.