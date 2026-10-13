El caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, podría enfrentar consecuencias penales por las publicaciones contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, en medio de la controversia por las ayudas destinadas a los damnificados de un terremoto.

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La Fiscalía abrió una indagación por presunta injuria agravada, mientras la firma De La Espriella Lawyers anunció acciones legales. Los abogados penalistas Saúl León y Fabio Humar explicaron a Pulzo cuáles serían los posibles escenarios y qué tendría que ocurrir para que el caso termine en una condena.

Vea también: Caricaturista Matador enfrenta denuncia penal ante la Fiscalía por publicación sobre la primera dama en Colombia

¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar ‘Matador’?

Saúl León explicó que las publicaciones podrían ser examinadas bajo las figuras de injuria y calumnia agravadas. La primera estaría relacionada con expresiones deshonrosas, mientras que la segunda podría analizarse por las insinuaciones sobre una presunta apropiación de donaciones.

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“En este caso, en principio, podríamos estar hablando de una injuria y calumnia agravada”, señaló el abogado.

El Código Penal colombiano establece penas de 16 a 54 meses de prisión para la injuria y de 16 a 72 meses para la calumnia. El artículo 223 contempla un aumento de entre una sexta parte y la mitad cuando estas conductas se cometen a través de medios de comunicación social u otros medios de divulgación colectiva.

Así, el máximo teórico para una calumnia agravada podría alcanzar los nueve años. Sin embargo, esto no significa que ‘Matador’ vaya a recibir esa pena: la Fiscalía debe establecer qué conductas investiga y la responsabilidad penal debe demostrarse ante la justicia.

¿Por qué las publicaciones podrían tener consecuencias penales?

Para León, la discusión está en determinar si los mensajes superaron los límites de la libertad de expresión y afectaron la honra y el buen nombre de la primera dama.

“La Fiscalía tendría que acreditar los elementos, y es que sea injuriosa y calumniosa”, explicó.

El abogado reconoció que los ciudadanos pueden cuestionar la gestión pública, pero advirtió que ese derecho tiene límites. “Todos los ciudadanos tenemos derecho a ejercer control social, control político, y a materializar derecho a la libertad de expresión”, afirmó.

No obstante, precisó que ese ejercicio debe respetar los derechos de otras personas. La valoración judicial deberá establecer si las publicaciones reúnen los elementos de un delito; una expresión ofensiva no implica automáticamente responsabilidad penal.

¿Qué tendría que hacer la Fiscalía?

Fabio Humar explicó que la investigación debe comenzar con la recolección y evaluación de pruebas, entre ellas las publicaciones en X.

“La FGN debe recaudar las pruebas, que en este caso es básicamente el mensaje en X. Luego de eso, debe evaluar si hay mérito para vincular al señor ‘Matador’ al proceso”, indicó.

Humar señaló que el caso podría avanzar hasta una decisión judicial o terminar por otras vías legales. La apertura de una indagación, sin embargo, no equivale a una condena.

¿’Matador’ tendría que ir a la cárcel si es condenado?

Una eventual condena no implica necesariamente prisión efectiva. Según León, el resultado dependería de la pena impuesta y de si se cumplen los requisitos legales para acceder a beneficios.

“Puede ser sancionado penalmente, pero no necesariamente puede terminar pues en la cárcel”, explicó.

Una retractación podría cambiar el proceso

León también destacó que una retractación puede tener efectos jurídicos en los delitos querellables, como la injuria y la calumnia, si se cumplen las condiciones legales. “Una disculpa o retractación en una conciliación puede terminar procesos”, sostuvo.

El abogado explicó que retractarse podría implicar reconocer que lo publicado no era cierto y ofrecer disculpas públicas. No obstante, una disculpa no cierra automáticamente cualquier investigación: sus efectos dependen de los requisitos legales y del momento en que se produzca.

Por ahora, será la Fiscalía la que determine cómo avanzar con las actuaciones relacionadas con ‘Matador’, en un caso que pone sobre la mesa los límites de la sátira política y la protección de la honra y el buen nombre.

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