La primera dama, Ana Lucía Pineda, anunció que publicará un informe con el balance de las donaciones recaudadas para atender a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La decisión se conoce en medio de los cuestionamientos sobre el manejo y el destino de esos recursos, que fueron reunidos mediante la campaña ‘Colombia, un solo corazón’.

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En declaraciones al canal regional Telecaribe, Pineda aseguró que los dineros recibidos están registrados en las cuentas de la fundación Colombia Luz y Sonrisas, entidad que preside y que participó en la gestión de los aportes destinados a los damnificados.

La primera dama sostuvo que cuenta con la documentación necesaria para explicar el manejo de los recursos y aseguró que a más tardar el viernes 16 de octubre publicará la información de dicha rendición de cuentas.

“Tengo mi rendición de cuentas de la fundación y ahí reposan todos los dineros de las donaciones que recibimos durante la campaña”, afirmó Pineda.

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La publicación permitirá consultar los datos que la entidad presente sobre los recursos recibidos y su destinación. Con este anuncio, la primera dama busca responder a las dudas que han surgido sobre la campaña solidaria y ofrecer información de acceso público acerca del manejo de los aportes.

¿Qué pasará con el dinero recogido por la fundación de primera dama?

Pineda también explicó que, junto con la junta directiva de la fundación, decidió reservar el dinero para la segunda etapa del plan de atención, enfocada en la reconstrucción de viviendas para las familias que perdieron sus hogares durante el movimiento sísmico.

Según manifestó, la intención es que las soluciones habitacionales cumplan los requisitos técnicos y legales correspondientes. La primera dama argumentó que reconstruir no consiste únicamente en levantar una vivienda nueva en el mismo lugar, sino en garantizar condiciones adecuadas para quienes resultaron afectados.

“Este tiempo lo he dedicado a trabajar por los damnificados”, dijo la primera dama, Ana Lucía Pineda, quien aseguró que, pese a los ataques en su contra, las mentiras no van a derrumbar la verdad. En TeleCaribe, anunció que hará una rendición de cuentas. 📷: Video TeleCaribe https://t.co/PO0hMZpocp — Revista Semana (@RevistaSemana) October 15, 2026

La polémica por los recursos para los damnificados del terremoto

Los cuestionamientos sobre las donaciones aumentaron en medio de las críticas difundidas en redes sociales, entre ellas las del caricaturista conocido como Matador. Las publicaciones pusieron en el centro de la discusión el destino del dinero recaudado para atender a las personas afectadas por el terremoto.

Pineda respondió que los ataques no cambian su compromiso con las comunidades damnificadas y defendió la legalidad de sus actuaciones. “Una mentira no va a derrumbar la verdad”, manifestó durante la conversación con el medio regional.

La controversia también se relaciona con la necesidad de precisar el monto total de los aportes y el uso previsto para cada rubro. En ese contexto, la publicación anunciada para el viernes será un elemento importante para conocer los datos que entregue la fundación y contrastarlos con las inquietudes planteadas públicamente.

Mientras tanto, Pineda mantiene que los recursos están reservados para la etapa de reconstrucción y que el proceso debe cumplir las condiciones legales y técnicas necesarias para atender a las familias que perdieron sus viviendas.

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