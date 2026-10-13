Dos jóvenes integrantes del movimiento De Cara al Futuro, identificados como Santiago Sánchez Mosquera y Tomás Francisco Flores Romero, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el caricaturista Julio César González, conocido públicamente como ‘Matador’, por un mensaje que este publicó el 11 de octubre en contra de la primera dama Ana Lucía Peña Pineda.

Sigue a PULZO en Discover

Los denunciantes, descritos como conservadores y representantes de la nueva derecha en Colombia, calificaron la publicación del caricaturista como ultrajante. El movimiento al que pertenecen se ha caracterizado por impulsar litigios que sus integrantes denominan estratégicos como forma de incidencia política y jurídica.

De acuerdo con Blu Radio, la acción legal contempla tres tipos penales: hostigamiento agravado, injuria calificada y calumnia agravada. Además de buscar una condena, los jóvenes aspiran a que el caso siente un precedente sobre los límites del lenguaje en el debate político colombiano.

Sánchez Mosquera explicó las razones detrás de la decisión: “Como colombianos debemos rechazar vehementemente estos actos de violencia en contra de la mujer. Por esta razón, junto con mi compañero Tomás Flores, hemos decidido iniciar acciones penales en contra de este sujeto por 3 tipos penales diferentes. Hostigamiento agravado, injuria calificada y calumnia agravada”, sostuvo.

Lee También

“Lo que buscamos con esto es sentar un precedente de que en Colombia la política debe hacerse a la altura de las ideas y no de los insultos, y que no se puede en Colombia incurrir en acciones que agraven o dañen la imagen pública de una persona, y más de una mujer como lo es la doctora Ana Lucía Pineda”, añadió el denunciante en esa emisora.

(Vea también: De La Espriella Lawyers va contra ‘Matador’ por sus palabras sobre la primera dama y anuncia medidas)

¿’Matador’ podría ir a la cárcel por insultar a la primera dama?

Además de las implicaciones simbólicas, los denunciantes solicitaron medidas concretas contra el caricaturista. Según afirmó Sánchez Mosquera, “buscamos una sanción privativa de la libertad y una multa contra este sujeto para que aprenda a, uno, respetar a las mujeres, y segundo, respetar el ordenamiento jurídico colombiano que nuestro código penal consagra”.

¿Qué es el movimiento De Cara al Futuro y qué papel juega en esta denuncia?

De Cara al Futuro es una agrupación conformada por jóvenes conservadores y de la nueva derecha en Colombia, que utiliza el litigio estratégico como herramienta de acción política. Su participación en este caso refleja una tendencia creciente de usar el sistema judicial para disputar los límites del discurso público en el país.

¿Qué consecuencias legales podría enfrentar ‘Matador’ si prospera la denuncia?

En Colombia, los delitos de injuria y calumnia agravadas contemplan penas privativas de la libertad y sanciones económicas según el Código Penal. Si la Fiscalía decide avanzar con la investigación, el caricaturista Julio César González podría enfrentar un proceso formal que incluya audiencias y, eventualmente, una condena.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.