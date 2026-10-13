Abelardo de la Espriella, atento a las marchas previstas para el 14 de octubre en Colombia, también sigue con interés la realidad sobre su reconocimiento en el panorama internacional.

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El presidente colombiano se posicionó en el quinto lugar del ránking de mandatarios latinoamericanos elaborado por la firma CB Global Data en octubre de 2026.

El jefe de Estado colombiano registró un índice de aprobación del 49,7 % entre sus ciudadanos, acompañado por una desaprobación del 47,0 % y un 3,3 % en la categoría de no sabe o no responde.

A pesar de mantenerse dentro del grupo de los seis líderes con mejor desempeño de la región, el mandatario experimentó un descenso respecto a la medición de septiembre, cuando alcanzaba un 53,6 % de imagen favorable.

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Esta contracción en los niveles de apoyo popular refleja los continuos cambios en la percepción pública regional sobre la gestión gubernamental en medio de los retos sociales e institucionales actuales.

El estudio estadístico mensual ubica a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum en la cima de la tabla continental tras obtener un 69,3 % de respaldo popular y un 27,6 % de imagen negativa.

La presidenta de México consolida la primera posición de la lista tras mostrar un ligero incremento desde el 69,0 % reportado durante el ciclo de medición del mes pasado.

El podio regional lo completa Nayib Bukele de El Salvador en la segunda casilla con un 68,3 % de aprobación y un 27,9 % de rechazo por parte del electorado salvadoreño.

El mandatario salvadoreño evidenció una evolución favorable respecto al 66,2 % registrado en septiembre, afianzando la aceptación ciudadana hacia sus políticas de gobierno actuales.

En el tercer peldaño se sitúa Luis Abinader de República Dominicana, quien alcanzó el 51,9 % de respaldo frente a un 42,5 % de desaprobación popular dentro del territorio dominicano.

El gobernante de República Dominicana mostró un avance progresivo tras subir desde el 50,8 % que ostentaba en el informe demoscópico del periodo mensual anterior.

El cuarto puesto de la evaluación internacional corresponde a Laura Fernández de Costa Rica, tras cosechar un 51,0 % de imagen positiva y un 43,3 % de evaluación negativa.

La mandataria costarricense ascendió desde el 49,7 % registrado en el mes anterior, superando por escaso margen el porcentaje acumulado por el jefe de Estado colombiano.

Justo debajo de la representación colombiana, Daniel Noboa de Ecuador se ubicó en el sexto lugar con un 47,5 % de aprobación y un 46,9 % de desaprobación popular.

El gobernante ecuatoriano mejoró levemente su índice favorabilidad respecto al 47,4 % cosechado en la encuesta realizada durante el mes de septiembre.

En la franja media de la medición destacan Keiko Fujimori de Perú con 46,3 % de aceptación y Lula da Silva de Brasil con 45,3 % de imagen positiva.

La líder peruana protagonizó la disminución más pronunciada de toda la muestra regional, registrando una baja de 6,1 puntos porcentuales respecto al 52,4 % anterior.

Nasry Asfura de Honduras obtuvo la novena posición con 44,1 % de respaldo, seguido por Santiago Peña de Paraguay con 42,9 % y Rodrigo Paz de Bolivia con 41,1 %.

Por su parte, José Antonio Kast de Chile alcanzó un 38,8 % de aprobación popular, ubicándose en la casilla número doce dentro de la tabla general.

El mandatario panameño José Raúl Mulino protagonizó el repunte más destacado del mes al ascender 4,4 puntos porcentuales para situarse en 36,5 % desde el 32,1 % previo.

Javier Milei de Argentina logró un 36,1 % de favorabilidad, mientras Daniel Ortega de Nicaragua alcanzó el 35,7 % dentro de sus respectivos territorios nacionales.

El grupo con menor respaldo ciudadano lo integran Yamandú Orsi de Uruguay con 35,2 %, Delcy Rodríguez de Venezuela con 32,3 % y Bernardo Arévalo de Guatemala con 31,0 %.

El presidente guatemalteco ocupa el último lugar del estudio de opinión pese a subir desde el 28,2 % alcanzado en la encuesta previa del mes anterior.

El informe de CB Global Data analiza el comportamiento de la opinión pública latinoamericana mediante encuestas periódicas que evalúan el desempeño de los gobernantes en ejercicio.

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