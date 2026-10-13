Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El caricaturista Julio César González, conocido como Matador, vuelve a estar en el centro de la polémica por una denuncia que expuso en su cuenta de X. En su publicación, según lo recogido por El Nuevo Día, Matador aseguró que un alto funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) habría dado la orden a los encargados de su seguridad de dejarlo solo, instruyéndoles que no le comunicaran esa decisión ni siquiera si él preguntaba. Así mismo, el caricaturista relacionó su situación con el presidente Abelardo de la Espriella y expresó: "¡Qué afán tiene Abelardo de empacarme en una bolsa blanca!"

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Hasta el momento, la información sobre la supuesta orden solo ha sido presentada por Matador y no existe una confirmación independiente de que la UNP haya impartido tal instrucción. La denuncia fue pública, pero requiere ser contrastada directamente con la entidad mencionada y con fuentes oficiales para determinar su veracidad.

Esta controversia surge en medio de una discusión más amplia entre Matador y la primera dama, Ana Lucía Pineda, a raíz de cuestionamientos sobre el manejo de ayudas para los damnificados del terremoto en Pereira. Tras los señalamientos del caricaturista, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas –vinculada a Pineda– difundió un comunicado. En este, la organización afirmó que posee el reconocimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que la faculta para recibir donaciones y reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad, pero no entregó un balance detallado de los recursos recaudados y ejecutados. La fundación destacó: “Cada donación representa una oportunidad para llevar esperanza, bienestar y sonrisas a quienes más lo necesitan”.

Ante los cuestionamientos de Matador, varios funcionarios y figuras públicas reaccionaron. El vicepresidente José Manuel Restrepo calificó los mensajes del caricaturista como “mezquindad” y “bajeza”, mientras que el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, pidió respeto por la primera dama y lamentó los ataques personales. El expresidente Iván Duque también defendió la integridad de Pineda y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, resaltó los valores de la primera dama. Asocapitales, por su parte, señaló que la emergencia humanitaria no puede ser espacio para descalificaciones y anunció el traslado del caso a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Defensoría del Pueblo para su análisis.

De la misma manera, la firma de abogados De La Espriella Lawyers anunció su intención de emprender acciones legales contra el caricaturista por considerar sus expresiones descalificadoras y humillantes contra las mujeres. Esta comunicación constituye solo el anuncio de una posible querella, pues aún no existe ninguna decisión judicial en contra de Matador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo exactamente Matador sobre la primera dama y la UNP?

Matador denunció en su cuenta de X que un alto funcionario de la Unidad Nacional de Protección habría ordenado a los encargados de su seguridad dejarlo solo, sin informarle, y relacionó la situación con el presidente Abelardo de la Espriella. Además, su comentario se dio en el marco de una controversia con la primera dama Ana Lucía Pineda, a quien había cuestionado por la gestión de ayudas a afectados por un terremoto.

¿Qué respuesta dio la Fundación de la primera dama a las críticas de Matador?

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, vinculada a Ana Lucía Pineda, respondió con un comunicado en el que sostuvo contar con el aval de la DIAN para recibir donaciones. Reiteró sus compromisos de transparencia y legalidad, aunque no presentó detalles sobre los fondos recaudados y su uso, enfatizando la importancia social de las donaciones.

‘Matador’ protagoniza caso de violencia política y se burla del físico de Paloma Valencia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El caricaturista y ahora candidato al Senado desató una fuerte controversia por crear imágenes ofensivas en contra de Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático.