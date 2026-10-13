Henry Camargo, exintegrante de las Fuerzas Militares de Colombia, regresó al país después de atravesar una difícil situación de salud en Estados Unidos. El hombre, quien presenta afectaciones pulmonares y necesita un doble trasplante de pulmón, llegó a Bogotá tras una gestión humanitaria que le permitirá continuar su tratamiento en territorio colombiano.

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El hombre al llegar dio una palabras de agradecimiento. Camargo aseguró que volver a Colombia era algo que veía prácticamente imposible, pero que finalmente logró gracias al respaldo recibido.

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La situación de Camargo se conoció en septiembre, cuando pidió ayuda para ser repatriado desde Estados Unidos debido a sus complicaciones pulmonares y a la necesidad de someterse a un doble trasplante.

Ante su solicitud, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó al canciller Omar Bula atender el caso con celeridad. La Cancillería activó un mecanismo de apoyo humanitario excepcional para facilitar su traslado.

De acuerdo con la información divulgada por esa entidad, Camargo regresó el lunes 13 de octubre en un vuelo medicalizado desde Nueva York, gestionado con el acompañamiento de la Cancillería y el consulado de Colombia en esa ciudad. La operación se financió con recursos del Fondo Especial para las Migraciones, lo que permitió concretar el traslado y facilitar la continuidad de su atención médica en el país.

A su llegada a Bogotá, el exmilitar fue recibido en el Hospital Militar Central, donde continuará su tratamiento debido a su afiliación al régimen especial de salud de las Fuerzas Militares.

🇨🇴 ¡Bienvenido a Colombia, Henry! Siguiendo la instrucción del presidente @ABDELAESPRIELLA, Henry Camargo, exintegrante de las Fuerzas Militares, regresó este lunes al país en un vuelo medicalizado desde Nueva York, gestionado por la Cancillería y el @ConsuladoColNY. El traslado, posible gracias a la autorización excepcional de recursos del Fondo Especial para las Migraciones, permitirá que Henry continúe su atención médica especializada en Colombia. A su llegada a Bogotá, fue recibido por el Hospital Militar Central, donde continuará su proceso médico de acuerdo con su afiliación al régimen especial de salud de las Fuerzas Militares. Durante su permanencia en Estados Unidos, el Consulado de Colombia en Nueva York mantuvo un acompañamiento permanente y realizó las gestiones necesarias para facilitar su retorno en condiciones adecuadas. 🇨🇴 Henry ya está en casa y continuará su recuperación en Colombia. En La Patria Milagro, nuestra política exterior tiene una prioridad clara: el bienestar de todos los colombianos. — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 13, 2026

Durante sus declaraciones, Camargo también dejó un mensaje dirigido a quienes atraviesan situaciones difíciles. En medio de su agradecimiento, los invitó a mantener la fe y a no abandonar la lucha frente a las adversidades.

El exmilitar reconoció el acompañamiento de su familia y de los colombianos, a quienes agradeció por no dejarlo solo durante este proceso.

“A mi familia, a mi pueblo colombiano que nunca me dejó solo, le estoy muy agradecido y muy orgulloso de estar hoy acá en Colombia, con mucho amor”, manifestó.

Asimismo, destacó la labor del cónsul colombiano en Nueva York, del canciller y del equipo que lo acompañó durante su permanencia en Estados Unidos.

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Según relató, recibió apoyo de profesionales que estuvieron pendientes de su situación, entre ellos personal médico y psicológico. Por eso, calificó el servicio recibido como una ayuda fundamental para hacer realidad su regreso.

Ahora, Camargo continuará bajo atención médica en el Hospital Militar Central, mientras se prepara para el procedimiento que necesita para tratar sus afectaciones pulmonares: un doble trasplante de pulmón.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.