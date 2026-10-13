Por: VALORA ANALITIK

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En el marco del plan de choque para mejorar las condiciones de la atención en salud en Colombia, el gobierno De la Espriella explicó cómo tramitará la entrega de los recursos para que las instituciones prestadoras de servicios dispongan de ellos de manera inmediata.

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El Ejecutivo ha mencionado que mejorar la entrega de medicamentos, el acceso a citas con especialistas y los tratamientos para enfermedades de alto riesgo son las prioridades durante los primeros meses de esta administración.

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Ante esta urgencia, el gobierno De la Espriella ha señalado que el plan para recuperar el sistema de salud define cómo deberían administrarse los recursos.

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Así entregará los recursos el gobierno De la Espriella para la atención en salud

De esta manera, se estableció que los recursos de financiación se desembolsarán directamente a clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos para pagar las obligaciones validadas entre el 1 de enero y el 20 de septiembre de 2026.

El Ejecutivo explicó que la decisión de optar por este mecanismo busca garantizar que el dinero se destine a la atención de los pacientes y no se convierta en un «cheque en blanco».

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Así, la atención se centrará en resolver más de un millón de casos acumulados por la falta de entrega de medicamentos y en atender procedimientos médicos represados. Se priorizará a pacientes con patologías de alto riesgo, como cáncer, VIH, enfermedades renales y enfermedades huérfanas, además de las gestantes.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.