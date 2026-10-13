Por: EL PILON SA

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Ana Lucía Pineda, conocida por ser la esposa del presidente Abelardo de la Espriella y fundadora de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, respondió recientemente a los cuestionamientos que han surgido en torno a la recolección de donaciones destinadas a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto. La polémica gira principalmente en torno a la legalidad de la fundación para recibir recursos, así como a las solicitudes de transparencia de ciudadanos que exigen conocer el monto total que ha ingresado a la cuenta bancaria de la organización para la atención de la emergencia.

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Aunque la Fundación Colombia Luz y Sonrisas no ha publicado aún un balance oficial con el total de dinero recaudado, sí difundió un comunicado en el que informa su pertenencia al Régimen Tributario Especial (RTE) de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Según este documento, la fundación está legalmente habilitada para recibir donaciones en Colombia, en cumplimiento de las normativas vigentes. En palabras de la organización, “nuestra fundación se encuentra habilitada para recibir donaciones, de conformidad con las disposiciones legales vigentes”. Asimismo, enfatiza en su compromiso con la legalidad, la transparencia y la confianza en los donantes, benefactores y aliados.

A la par, la DIAN, máxima autoridad tributaria en el país, abordó los cuestionamientos públicos confirmando que Colombia Luz y Sonrisas mantiene vigente su Registro Único Tributario (RUT) y es integrante del Régimen Tributario Especial. Esto significa que la fundación está sujeta a los derechos, obligaciones y mecanismos de control que corresponden a todas las organizaciones de este régimen. La entidad desmintió versiones según las cuales la fundación carecería de reconocimiento o pertenencia al régimen especial y subrayó que las organizaciones sin ánimo de lucro que estén legalmente constituidas pueden recibir aportes para las actividades que describe su objeto social.

La DIAN también aclaró que la diferencia entre pertenecer o no al régimen tributario especial radica en la capacidad de la entidad para expedir certificaciones que permitan a los donantes acogerse a beneficios tributarios, conforme al artículo 1.2.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016. No pertenecer a dicho régimen, sin embargo, no implica estar impedido para recibir donaciones, aunque sí limita el acceso de los donantes a ciertos beneficios fiscales.

A pesar de estas precisiones jurídicas y tributarias, sigue siendo un punto pendiente la publicación de un balance concreto sobre los fondos recaudados y su ejecución para la campaña de apoyo a los afectados del terremoto, que resultó en más de 300 fallecidos y miles de familias afectadas. Por ahora, las declaraciones se centran en la capacidad legal de la fundación para manejar donativos, pero la ciudadanía aún espera conocer cifras y detalles sobre la gestión de los recursos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación legal de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas para recibir donaciones en Colombia?

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas está reconocida por la DIAN como parte del Régimen Tributario Especial, lo que le habilita legalmente para recibir donaciones conforme a las leyes colombianas. De acuerdo con el comunicado de la organización y la confirmación de la autoridad tributaria, la fundación cuenta con su Registro Único Tributario al día y se encuentra sujeta a los controles y obligaciones que exige la normatividad para entidades sin ánimo de lucro.

¿Cuánto dinero ha recaudado la Fundación Colombia Luz y Sonrisas tras el terremoto del 10 de agosto?

Hasta el momento, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas no ha publicado un balance oficial que indique el monto total recaudado tras el sismo. Los comunicados y declaraciones conocidos se han enfocado en aclarar la legalidad de la organización para recibir donaciones, pero la cifra consolidada de los recursos obtenidos y su distribución aún no ha sido divulgada al público.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.