Por: CENET

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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció la implementación de una estrategia funcional para coordinar diversas instituciones con el propósito de optimizar la exportación de mercancías desde Puerto Antioquia. Esta propuesta integra la labor del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, cada uno desempeñando un papel crucial en los controles previos a la salida de productos hacia destinos internacionales. De acuerdo con el Ministerio, la intención es fortalecer el trabajo conjunto de los organismos responsables de los controles sanitarios, aduaneros y de seguridad, evitando la duplicación de procedimientos y, a su vez, reduciendo de manera significativa los tiempos involucrados en las operaciones de comercio exterior. Este enfoque, recalca la entidad, no implica una disminución en las exigencias regulatorias vigentes sino una mayor eficiencia.

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La relevancia de la reunión, realizada en Puerto Antioquia, radica en el papel estratégico que esta infraestructura empieza a asumir para el comercio exterior en la región de Urabá, debido a su proximidad con zonas agrícolas y productivas de importancia para el país. El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, subrayó especialmente la importancia de disminuir los tiempos logísticos, una variable determinante para productos perecederos. Gómez Amín declaró: “Control y agilidad no compiten, se potencian. Cada hora cuenta cuando hablamos de productos perecederos. Cada hora puede significar más frescura, menores costos y mayor competitividad”.

El Ministerio resalta que la localización de Puerto Antioquia facilita la movilización de mercancías agrícolas al reducir la distancia entre los lugares de producción y el punto de exportación. Entre los principales beneficiados estarían productos como el banano, el plátano, la gulupa, el aguacate, los cítricos y las flores, cuya exportación depende de una cadena logística eficaz que asegure conservación y calidad desde el origen hasta el destino internacional. Adicionalmente, la infraestructura portuaria permite la movilización de insumos industriales como el cartón, abriendo la posibilidad de nuevos destinos comerciales.

La estrategia contempla la creación de espacios de diálogo entre las autoridades, los operadores logísticos, productores y exportadores, con el objetivo de identificar áreas para simplificar procesos y elevar la eficiencia operativa. Según información oficial, la meta es reducir los tiempos dedicados a la exportación y consolidar condiciones que posibiliten la llegada de un mayor número de productos colombianos a los mercados internacionales. Esta iniciativa se inserta en el esfuerzo del Gobierno encaminado a potenciar la capacidad logística de Puerto Antioquia, aprovechando la significativa producción agrícola que caracteriza a Urabá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia la estrategia de coordinación en Puerto Antioquia a los productos agrícolas colombianos?

La estrategia de coordinación anunciada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo beneficia a los productos agrícolas al facilitar su transporte desde las zonas de producción hacia el puerto, disminuyendo tiempos logísticos y asegurando un mejor manejo de los controles. Esto es especialmente relevante para productos perecederos como banano, plátano, gulupa, aguacate, cítricos y flores, que requieren rapidez y cuidado en la cadena logística para mantener su calidad hasta la exportación, según explicó el Ministerio.

¿Qué instituciones participan en los controles de exportación desde Puerto Antioquia?

En los controles de exportación desde Puerto Antioquia participan el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), encargado de asuntos fitosanitarios; la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), responsable de los procedimientos aduaneros; el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que controla temas sanitarios; y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, que vela por la seguridad y prevención de actividades ilícitas, de acuerdo con datos suministrados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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