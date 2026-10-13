Tatiana Céspedes, esposa del vicepresidente José Manuel Restrepo, salió en defensa de la primera dama, Ana Lucía Pineda, tras la polémica generada por los comentarios del caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’.

Sigue a PULZO en Discover

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, destacó las cualidades personales y profesionales de Pineda, con quien trabaja en diferentes iniciativas.

“Los que tenemos el privilegio de trabajar a su lado sabemos quién es Ana Lucía Pineda, una mujer con un corazón enorme y una gran capacidad de gestión”, escribió Céspedes.

Además, expresó su agradecimiento por compartir labores con ella y manifestó su confianza en los proyectos que vienen para el país.

Lee También

“Dios me premió con tenerla como coequipera y trabajar a su lado. Se vienen grandes cosas para la reconstrucción de Colombia”, agregó, en un mensaje con el que reafirmó su respaldo a la primera dama.

La controversia comenzó después de que ‘Matador’ publicara un mensaje ofensivo dirigido a Pineda, en el que utilizó expresiones despectivas sobre su apariencia física. La publicación provocó reacciones de rechazo de diferentes sectores políticos y del Gobierno nacional.

El vicepresidente José Manuel Restrepo también cuestionó el comentario y lo calificó como una muestra de mezquindad y falta de humanidad.

Por su parte, la Presidencia rechazó las expresiones y advirtió sobre la necesidad de combatir la misoginia y evitar que las humillaciones contra las mujeres se normalicen en el debate público.

‘Matador’ protagoniza caso de violencia política y se burla del físico de Paloma Valencia

El caricaturista y ahora candidato al Senado desató una fuerte controversia por crear imágenes ofensivas en contra de Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático.