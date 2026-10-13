Google y el Gobierno Nacional anunciaron 15.000 becas gratuitas para colombianos que quieran capacitarse en inteligencia artificial y otras áreas con demanda laboral. La convocatoria, que se realizará a través de la organización Colnodo, está dirigida a mayores de 18 años y no exige experiencia previa ni título universitario.

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La iniciativa busca ampliar el acceso a la formación digital y brindar herramientas para fortalecer las oportunidades profesionales de los participantes. Según el anuncio, cada beca permitirá acceder hasta por un año a la plataforma Coursera, donde estarán disponibles diferentes programas de certificación de Google.

Las inscripciones comenzaron el 13 de octubre de 2026 y estarán abiertas hasta agotar los cupos disponibles. La asignación se realizará entre quienes cumplan con los requisitos de la convocatoria.

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¿Qué cursos se pueden estudiar con las becas de Google?

La oferta incluye el nuevo Certificado Profesional de Inteligencia Artificial de Google, compuesto por ocho módulos que abordan diferentes usos de esta tecnología.

Entre los contenidos se encuentran conceptos básicos de inteligencia artificial, generación de ideas, investigación, escritura, comunicación, creación de contenido, análisis de datos y desarrollo e implementación de aplicaciones.

Además, los beneficiarios podrán acceder a otros certificados profesionales en áreas como:

Soporte de tecnologías de la información (TI).

Marketing digital.

Ciberseguridad.

Análisis de datos.

Gestión de proyectos.

Diseño de experiencia de usuario (UX).

Los programas son virtuales y permiten avanzar de manera autónoma, de acuerdo con la disponibilidad de tiempo de cada participante. Al completar los cursos correspondientes, los estudiantes podrán obtener las certificaciones que acreditan los conocimientos adquiridos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a las becas?

Las personas interesadas deberán cumplir con las condiciones establecidas por la convocatoria. Entre los requisitos anunciados se encuentran:

Ser mayor de 18 años.

Residir en Colombia.

Contar con acceso a un computador y conexión a internet.

Tener disponibilidad para desarrollar las actividades de formación de manera autónoma.

Cumplir con el criterio de barrera económica señalado en la convocatoria oficial.

No es necesario contar con experiencia previa en tecnología ni tener un título universitario para participar.

¿Cómo inscribirse a las 15.000 becas gratuitas?

Los interesados deben ingresar al sitio web de Colnodo, consultar las condiciones y diligenciar el formulario de registro de la iniciativa Crece con Google.

El proceso de postulación se puede consultar en el siguiente enlace oficial:

Inscripciones de Crece con Google – Colnodo

De acuerdo con la información publicada por la organización, las becas se asignarán por orden de inscripción entre las personas que cumplan con los requisitos. A partir del 26 de octubre de 2026, los seleccionados comenzarán a recibir un correo electrónico de Coursera con las instrucciones para acceder a la formación.

Por eso, es importante revisar tanto la bandeja de entrada como la carpeta de correo no deseado y verificar las condiciones de activación de la beca.

¿Qué resultados han tenido las becas de Google en Colombia?

La iniciativa busca fortalecer las competencias digitales y ampliar las posibilidades de acceso al mercado laboral. Según cifras internas de Google citadas en el anuncio, más de 13.500 colombianos ya cuentan con una certificación de estos programas.

La compañía también indicó que el 70 % de los graduados reportó un impacto positivo en su trayectoria profesional durante los seis meses posteriores a la finalización de sus estudios. Entre los resultados mencionados se encuentran la consecución de nuevos empleos, los ascensos y los aumentos salariales.

Sin embargo, estos resultados corresponden a experiencias reportadas por los participantes y no representan una garantía de empleo o de incremento salarial para quienes obtengan una de las nuevas becas.

(Ver también: Google cambió una de sus funciones más famosas y ahora será más fácil de usar; se verá distinta)

Con esta convocatoria, Google y el Gobierno buscan ampliar el acceso a la capacitación en habilidades digitales, en un contexto en el que el conocimiento de herramientas de inteligencia artificial y otras tecnologías cobra relevancia en diferentes sectores laborales.

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