La inteligencia artificial (IA) está cambiando la manera en que las personas se comunican, pero también está abriendo nuevas posibilidades para los delincuentes. Actualmente, escuchar la voz de un familiar, un compañero de trabajo o un jefe no es suficiente para confirmar que esa persona está realmente detrás de una llamada. Lo mismo ocurre con las videollamadas, en las que las imágenes pueden ser manipuladas para suplantar identidades.

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Este avance representa un desafío para la seguridad digital, especialmente cuando los atacantes buscan obtener información privada, conseguir transferencias de dinero o acceder a sistemas empresariales mediante engaños cada vez más convincentes.

Al respecto, OlimpIA, empresa tecnológica, llamó la atención sobre los riesgos asociados con la generación de voces artificiales en tiempo real. La compañía destacó pruebas realizadas por NCC Group y reseñadas por IEEE Spectrum, en las que se demostró que es posible generar una voz sintética con un retraso cercano a medio segundo utilizando un computador portátil.

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Este tipo de tecnología puede hacer que una conversación con una voz artificial resulte más difícil de detectar. Por eso, la prevención no debe depender exclusivamente de reconocer sonidos extraños o comportamientos sospechosos, sino también de comprobar quién está realizando una solicitud antes de tomar decisiones.

¿Cómo identificar una posible suplantación con inteligencia artificial?

Aunque los contenidos generados con IA son cada vez más realistas, existen comportamientos que pueden servir como advertencia. Estas son cinco señales que conviene tener en cuenta para reducir el riesgo de caer en una estafa.

Le piden resolver algo sin darle tiempo para pensar

Una llamada en la que alguien exige una transferencia inmediata o solicita datos bajo la excusa de una emergencia puede buscar que la víctima actúe por impulso. Cuando una petición viene acompañada de presión y no permite hacer preguntas, lo mejor es detenerse y comprobar qué está pasando antes de tomar una decisión.

Le solicitan hacer algo que nunca le habían pedido de esa manera

Los cambios inesperados en una solicitud también pueden ser una advertencia. Por ejemplo, si un proveedor pide enviar un pago a una cuenta diferente de la habitual o un superior solicita información confidencial por un medio que normalmente no utiliza, conviene confirmar la instrucción antes de cumplirla. Que la voz o la imagen parezcan auténticas no significa que la petición sea legítima.

No logra confirmar la historia por una vía independiente

Si una llamada genera dudas, una alternativa es terminarla y comunicarse directamente con la persona a través de un número guardado previamente. En el entorno laboral, también se pueden consultar los canales internos o aplicar los pasos establecidos para aprobar operaciones. La idea es comprobar la solicitud sin depender exclusivamente del contacto que podría estar siendo suplantado.

Nota detalles extraños al escuchar a quien lo llama

Una voz que presenta silencios inusuales, cambios llamativos en la entonación o respuestas que no parecen corresponder con la conversación puede motivar una revisión. Estas diferencias, sin embargo, no son una prueba definitiva: las voces artificiales pueden resultar muy convincentes y no necesariamente presentan fallas perceptibles.

Algo no coincide entre lo que ve y lo que escucha

Durante una videollamada, puede haber señales como movimientos de labios que no concuerdan con las palabras o expresiones faciales que parecen poco naturales. Estos detalles pueden levantar sospechas, pero no bastan para confirmar que se trata de una falsificación.

Si la conversación incluye una petición de dinero, contraseñas o acceso a información privada, es preferible verificar la identidad por otro medio antes de proceder.

¿Qué hacer para evitar fraudes con voces e imágenes falsas?

La principal recomendación es verificar la identidad antes de compartir datos, autorizar accesos o realizar transacciones. Si la petición llega por una llamada o videollamada inesperada, lo más seguro es finalizar la comunicación y contactar a la persona mediante un número o canal conocido previamente.

También conviene establecer mecanismos de confirmación para las operaciones sensibles. En las empresas, por ejemplo, los cambios de cuentas bancarias, las autorizaciones de pagos, las modificaciones de credenciales y la entrega de información confidencial deberían seguir procedimientos definidos que no dependan únicamente de una llamada o un mensaje.

En el caso de las familias, acordar una manera de comprobar las solicitudes urgentes de dinero puede ayudar a evitar decisiones precipitadas. Asimismo, es importante no compartir códigos de seguridad ni contraseñas solo porque alguien que parece conocido los solicite.

El desarrollo de la inteligencia artificial hace que distinguir entre una comunicación real y una suplantación sea cada vez más complicado. Por eso, la recomendación central es no confiar únicamente en la voz o el rostro de quien se comunica: comprobar su identidad antes de actuar puede marcar la diferencia para prevenir un fraude.

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