Por: El Espectador

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Nikon decidió revocar el primer premio entregado en su reconocido concurso anual Small World in Motion, luego de constatar que el video que inicialmente había sido galardonado infringió una de las reglas más estrictas del certamen: la prohibición del uso de inteligencia artificial generativa. El concurso Small World in Motion, que existe desde 1975 y abrió su espacio a los videos en 2011, premia las mejores imágenes obtenidas mediante microscopía, es decir, capturadas a través de microscopios. Este cambio surge tras varias semanas de polémica y análisis, motivados por dudas expresadas primero en redes sociales acerca de la autenticidad del video ganador, según reportó The New York Times.

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La controversia se intensificó cuando varios biólogos y expertos en microscopía comentaron en plataformas como Bluesky y LinkedIn sobre las inconsistencias presentes en el material audiovisual. Las reglas del concurso, como lo señala Nikon en su página oficial, establecen que no se permiten videos generados por inteligencia artificial (IA) y se reserva el derecho de solicitar los archivos originales para verificar su autenticidad. Precisamente esta política llevó a la investigación y posterior descalificación del trabajo de Ning Xu, ingeniero óptico de la Universidad Nacional de Singapur, quien había presentado un video que pretendía mostrar los cilios de un niño con discinesia ciliar primaria, un trastorno respiratorio. Los cilios son estructuras diminutas parecidas a pelos cuya función es eliminar moco en áreas como los pulmones y la garganta.

La reacción de la comunidad científica no se hizo esperar. Comentarios señalaban aspectos poco plausibles, como desaparición y reaparición aleatoria de orgánulos celulares, posibles errores introducidos por IA. Aunque Xu defendió su propuesta argumentando que había hecho una “mejora” de los datos, los jueces de Nikon y varios expertos coincidieron en que la manipulación superaba los límites permitidos, pues no se trató únicamente de editar o mejorar imágenes originales, sino de emplear sistemas generativos. A partir de la revisión, la compañía publicó un comunicado donde reafirmó que la decisión no representa un juicio sobre la integridad o trayectoria del participante, sino una aplicación rigurosa de las normas del concurso.

Con la rectificación, Nguyen Nam Nhat, microbiólogo de Vietnam, pasa a ocupar el primer puesto en la competencia. Según lo expresado por Aydogan Ozcan, especialista en microscopía de la Universidad de California en Los Ángeles, este episodio subraya la importancia de regular y transparentar el uso de IA en imágenes científicas. Como afirma el experto, aunque estas tecnologías pueden mejorar la calidad de las imágenes, deben declararse abiertamente para evitar confusiones y mantener la ética en la ciencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Nikon revocó el premio al mejor video microscópico en su concurso anual?

Nikon revocó el premio porque el video ganador utilizaba inteligencia artificial generativa, lo cual viola las reglas del concurso. Tras recibir múltiples cuestionamientos públicos y revisar el material con su panel de jueces, la organización determinó que el video no cumplía con los lineamientos establecidos, que prohíben la generación de imágenes desde cero mediante IA. Según Nikon, la decisión responde estrictamente al cumplimiento del reglamento de la competencia.

¿Qué implicaciones tiene el uso de inteligencia artificial en concursos científicos de imágenes?

El uso de inteligencia artificial en concursos de imágenes científicas plantea dudas éticas y técnicas sobre la autenticidad y la transparencia. Si bien herramientas de IA pueden mejorar detalles y contraste, su empleo para crear imágenes totalmente nuevas distorsiona la naturaleza de la competencia y exige claridad sobre los límites permitidos. La regulación y declaración del uso de estas tecnologías resultan fundamentales para conservar la confianza en los procesos científicos y los resultados premiados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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