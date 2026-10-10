Por: El Espectador

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El waffle de arroz con aguacate y huevo es una propuesta que combina la tradición gastronómica latinoamericana con un toque práctico e innovador. Esta receta, descrita en El Espectador, utiliza ingredientes sencillos como arroz blanco cocido, huevo y queso parmesano rallado. El secreto principal está en la preparación: mezclar los ingredientes hasta formar una masa homogénea, asegurando que no quede residuo de huevo en el fondo. Este paso es clave para obtener una textura ideal al cocinar en la wafflera, donde la mezcla debe quedar dorada y crujiente después de aproximadamente 8 a 10 minutos.

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Para servir, el waffle se acompaña con rodajas de aguacate, un huevo frito, queso fresco de preferencia, salsa picante al gusto, cebollín picado y ajonjolí. Según el tip culinario compartido por la fuente, es importante utilizar un arroz de grano entero y de buena calidad, pues esto ayuda a que el resultado final sea firme y crocante. En cuanto a los tiempos, la elaboración completa toma cerca de 20 minutos, incluyendo los pasos de preparación y cocción, y la receta está pensada para una porción individual.

Dando un vistazo al contexto histórico, los waffles, también conocidos como gofres, tienen un origen medieval. Este tipo de galleta crujiente –similar a los barquillos u obleas tradicionales conocidos en América Latina– surgió cuando cocineros de la época empezaron a usar placas de metal para cocinarlos. Lo interesante es que, en aquella época, los gofres se personalizaban con escudos, blasones o paisajes para identificar la región o el linaje de sus comensales. Además, la gran variedad de waffles, desde los belgas y de lieja hasta los norteamericanos y los de Hong Kong, muestra la versatilidad y universalidad de esta preparación. De acuerdo con El Espectador, se conmemora su origen el 25 de marzo y pueden encontrarse tanto en versiones dulces como saladas.

Este plato representa una fusión entre lo clásico y lo moderno, permitiendo incorporar sabores propios de la cocina latinoamericana como el aguacate, el queso fresco y el arroz, dentro de una tradición centenaria como es la de los waffles, lo que demuestra la riqueza y diversidad de la gastronomía mundial.

¿Cómo se hace un waffle de arroz con aguacate y huevo?

Para preparar este waffle debe mezclar una taza de arroz blanco cocido con un huevo y tres cucharadas de queso parmesano rallado, integrando hasta obtener una masa uniforme. Después, cocine la mezcla en una wafflera precalentada hasta que esté dorada y crujiente, lo que toma entre 8 y 10 minutos. Finalmente, sirva con aguacate en tajadas, un huevo frito, queso fresco, salsa picante, cebollín y ajonjolí, según las instrucciones de El Espectador.

¿Cuál es el origen de los waffles y qué significado tienen sus formas tradicionales?

De acuerdo con la información de El Espectador, los waffles, o gofres, tienen origen medieval y eran cocinados en placas de metal grabadas con escudos o paisajes, símbolos de identidad regional o familiar. Su forma de rejilla se asocia popularmente a un ‘panal de abejas’, y desde entonces se han adaptado en múltiples variantes en distintas partes del mundo, tanto dulces como saladas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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