Por: El Espectador

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El gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella ha dado a conocer recientemente un extenso documento de 116 páginas que representa el borrador del estatuto antiterrorista, cuyo objetivo principal es endurecer la lucha contra los grupos armados, las organizaciones terroristas y las fuentes que financian sus actividades. Este documento, según detalla su contenido, plantea la creación de nuevos delitos, la ampliación del alcance de otros ya existentes y el aumento en la severidad de las sanciones para quienes participan en actividades y estructuras criminales. Todo ello responde a la visión de una política de “mano dura” apoyada por la administración de la Espriella.

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Una sección especialmente relevante de este borrador aborda el fenómeno de la minería ilegal, un tema que ha despertado inquietud entre los expertos. El texto sostiene que las ganancias de la minería ejercida al margen de la ley pueden terminar en manos de organizaciones identificadas como posibles terroristas, las cuales serían incluidas en el Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, registro cuya creación se propone en el mismo estatuto. De esta manera, el gobierno busca no solo sancionar a quienes extraen minerales de manera ilícita, sino también a quienes facilitan el proceso mediante la provisión de maquinaria, insumos, transporte y comercio de estos materiales.

Entre las estrategias sugeridas se encuentran la tipificación de nuevos delitos, el endurecimiento de las penas y la implementación de un sistema de trazabilidad que permita identificar el origen y el recorrido de minerales estratégicos, en especial el oro. Según cifras del Ejército, la explotación ilegal de oro habría generado, solo en 2025, ingresos superiores a 22.000 millones de dólares estadounidenses. Esta cifra pone en evidencia la magnitud del problema y subraya la urgencia de controlar las fuentes de financiación ilícita que alimentan a los grupos criminales.

No obstante, este enfoque punitivo despierta inquietudes entre quienes analizan el contexto. Los expertos advierten sobre los posibles efectos colaterales para personas que actualmente están en proceso de formalización minera, lo que implica riesgos de que algunos actores sean injustamente afectados por las medidas restrictivas incluidas en el borrador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implicaciones tendría el estatuto antiterrorista para la minería ilegal en Colombia?

El estatuto antiterrorista propuesto busca endurecer las acciones legales contra la minería ilegal, no solo sancionando a quienes la practican, sino también persiguiendo a quienes apoyan estas operaciones a través de la provisión de maquinaria, insumos y transporte, así como aquellos involucrados en la comercialización. Si se aprueba, esta legislación podría transformar considerablemente el tratamiento judicial y las estrategias de control sobre la minería en Colombia.

¿Cómo afectaría el registro de organizaciones terroristas a las personas en proceso de formalización minera?

El borrador del estatuto contempla que los recursos de la minería ilegal podrían estar relacionados con organizaciones señaladas en el Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, lo que genera preocupaciones entre expertos sobre los posibles impactos para quienes están regularizando sus actividades. Así, algunas personas en proceso de formalización minera podrían verse injustamente implicadas dentro de las medidas punitivas del estatuto.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.