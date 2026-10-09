Por: El Espectador

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El periodista Yamid Amat, figura emblemática de los medios de comunicación en Colombia, regresó a su residencia luego de haber permanecido hospitalizado en Bogotá desde el 21 de septiembre, según informó Julio Sánchez Cristo en el programa radial 6AM W. Amat, quien cuenta con una trayectoria de más de sesenta años en el periodismo, fue internado inicialmente en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue reportado en la Unidad de Cuidados Intensivos. El motivo de su hospitalización fueron complicaciones de salud asociadas a su diagnóstico de EPOC, es decir, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.

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La situación del también entrevistador de jefes de Estado y personalidades de la cultura y la política despertó preocupación en el país. El 22 de septiembre, la Fundación Santa Fe comunicó a través de sus redes sociales que Amat, de 84 años, se encontraba en estado crítico y bajo un pronóstico reservado. Además, se indicó que estaba recibiendo atención médica integral y multidisciplinar, destacando el trabajo conjunto de varios especialistas y personal de salud en su proceso de tratamiento.

A medida que avanzaban los días, surgieron rumores en redes sociales sobre el posible fallecimiento de Amat, versiones que fueron contundentemente desmentidas por su hijo, Yamid Amat Serna. Él aclaró en varias ocasiones, utilizando las mismas plataformas digitales, que su padre continuaba en tratamiento y, el 25 de septiembre, compartió que el periodista había mostrado signos de mejoría en las últimas 24 horas. También expresó su gratitud hacia el equipo médico y quienes enviaron mensajes de apoyo.

El 4 de octubre, la Fundación Santa Fe emitió otra comunicación oficial, en la que reportó que Amat seguía hospitalizado, pero presentaba una evolución clínica positiva y una respuesta adecuada al tratamiento. Finalmente, después de permanecer varios días bajo observación médica, Julio Sánchez Cristo confirmó que Amat regresó a su hogar, aunque no se han revelado detalles adicionales sobre los pasos a seguir en su proceso de recuperación.

Reconocido como una de las principales voces del periodismo nacional, Amat inició su carrera en la emisora Monserrate a mediados de los años 1960. Su influencia abarca prensa, radio y televisión, dirigiendo espacios que han marcado la historia informativa del país. Entre sus logros se destaca su labor en el noticiero TV Sucesos y Radiosucesos de RCN Radio. Su estilo frontal y habilidades como entrevistador le han valido el reconocimiento como "maestro de las entrevistas" en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el motivo de hospitalización de Yamid Amat y cómo evolucionó su salud?

De acuerdo con la información difundida por la Fundación Santa Fe y citada por 6AM W, Yamid Amat fue hospitalizado por complicaciones derivadas de la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica). Durante su permanencia en el hospital, pasó por un estado crítico con pronóstico reservado, pero posteriormente mostró signos de mejoría y finalmente pudo regresar a su casa para continuar con la recuperación.

¿Por qué Yamid Amat es considerado un referente del periodismo en Colombia?

Según lo reseñado en fuentes como 6AM W y la Fundación Santa Fe, Yamid Amat ha sido fundamental para el desarrollo del periodismo colombiano por su trabajo en radio y televisión desde los años 1960. Su capacidad para dirigir programas informativos, su estilo como entrevistador y las entrevistas realizadas a figuras nacionales e internacionales consolidaron su prestigio y legado profesional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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