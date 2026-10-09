Por: Noticiero 90 minutos

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El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció públicamente luego del fuerte sismo que sacudió a Panamá, el cual también fue percibido en varias regiones de Colombia. Según la información divulgada por el propio mandatario a través de su cuenta en X, antes conocida como Twitter, expresó su solidaridad tanto con el pueblo panameño como con el Gobierno encabezado por José Raúl Mulino, señalando los complejos momentos que afrontan a raíz del fenómeno natural ocurrido este viernes.

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En su mensaje oficial, De la Espriella afirmó: "Expreso toda mi solidaridad y afecto al hermano pueblo de Panamá y a su Gobierno ante los difíciles momentos que atraviesan a causa del fuerte sismo". De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos —referido en el artículo—, el evento sísmico alcanzó una magnitud de 7,7, aunque en los primeros informes circularon cifras diferentes sobre la intensidad del movimiento telúrico.

El jefe de Estado colombiano aprovechó este mensaje para resaltar los lazos históricos que unen a Colombia y Panamá: "Colombia acompaña a la nación panameña en esta adversidad. Nos unen la historia, la hermandad y unos lazos de amistad que se fortalecen especialmente en los momentos difíciles", destacó De la Espriella en la publicación recogida en la cuenta oficial de X. El mandatario subrayó que la historia compartida y los vínculos de hermandad cobran especial valor en medio de escenarios de emergencia como el que experimenta el país vecino.

Además de manifestar su respaldo simbólico, el presidente señaló que Colombia está dispuesta a brindar apoyo práctico y concreto a Panamá para atender las posibles necesidades que aparezcan como consecuencia del sismo. La oferta de ayuda fue emitida como gesto de cooperación internacional y reafirmación de la cercanía entre ambas naciones, especialmente en situaciones de adversidad.

El Servicio Geológico de Estados Unidos, citado en la información, fue la fuente oficial que estableció la magnitud definitiva del sismo. Adicionalmente, en los primeros reportes los informes sobre la magnitud presentaron cierta dispersión, pero la cifra de 7,7 fue la que trascendió con posterioridad. La coyuntura produjo la reacción inmediata de las autoridades colombianas, reflejando el compromiso diplomático y el apoyo regional entre ambos países.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la magnitud del sismo en Panamá según el Servicio Geológico de Estados Unidos?

De acuerdo con el reporte citado en el artículo, el Servicio Geológico de Estados Unidos ubicó la magnitud del movimiento telúrico en 7,7, aunque en los primeros momentos circularon diferentes cifras sobre la intensidad.

¿Qué apoyo ofreció el presidente Abelardo de la Espriella a Panamá tras el sismo?

El presidente Abelardo de la Espriella manifestó la disposición de Colombia para respaldar a Panamá en la atención de las necesidades que surjan tras el sismo, subrayando la importancia de la solidaridad y la amistad entre ambas naciones ante situaciones de emergencia.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.