Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La segunda temporada de lluvias en Ibagué, que corresponde a los meses de octubre, noviembre y parte de diciembre, ha comenzado según el comportamiento habitual del clima en la región Andina de Colombia. Así lo informó la Dirección de Gestión del Riesgo, que también aseguró que el nivel de las precipitaciones podría ser menor al promedio, debido a la influencia del fenómeno natural conocido como El Niño. Esta situación ha despertado la atención de la ciudadanía, pues aunque las lluvias actuales responden al patrón tradicional, se espera una reducción en la cantidad habitual de agua que suele caer en estos periodos.

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Para comprender mejor esta dinámica, el director de Gestión del Riesgo, Giovanny Posada, explicó que Colombia, por estar ubicada sobre la línea ecuatorial, no presenta las cuatro estaciones conocidas en otras latitudes. En cambio, Ibagué y la región Andina experimentan un sistema bimodal, lo que significa que las precipitaciones más intensas ocurren principalmente dos veces al año: en los meses de abril y mayo, y nuevamente al final del año. Es en esta época cuando la población observa un incremento en las lluvias y debe mantenerse vigilante ante los posibles efectos que estas puedan causar.

La preocupación por la duración e impacto del fenómeno de El Niño persiste. Según el pronóstico entregado por la Dirección de Gestión del Riesgo, este fenómeno podría mantenerse hasta marzo de 2027 y posiblemente extenderse hasta finalizar el primer semestre del próximo año. Sin embargo, el funcionario destacó que la presencia de El Niño no implica la ausencia total de lluvias. Por el contrario, advirtió sobre la probabilidad de tormentas eléctricas, descargas y vendavales, aunque de menor intensidad que en temporadas pasadas.

La variabilidad del clima representa un riesgo para la ciudad. Entre las posibles emergencias se cuentan inundaciones, movimientos en masa, derrumbes, crecientes súbitas y desbordamientos de cursos de agua. Por eso, las autoridades entregaron varias recomendaciones clave: durante tormentas, se aconseja evitar espacios abiertos y buscar refugio en lugares seguros; ante fuertes vientos, asegurar puertas y ventanas; mantenerse alejado de ríos en crecida; limpiar los sistemas de desagüe para prevenir inundaciones y alejarse de terrenos inestables. Ante cualquier emergencia, evacuar si es necesario y comunicarse con los organismos de socorro. La ciudadanía debe permanecer atenta a los reportes de las autoridades y acatar las instrucciones dadas durante esta temporada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Hasta cuándo estará presente el fenómeno de El Niño en Ibagué?

Según la Dirección de Gestión del Riesgo, el pronóstico indica que el fenómeno de El Niño podría continuar hasta marzo de 2027, e incluso prolongarse hasta finales del primer semestre del próximo año. La persistencia de este fenómeno seguirá influyendo en la intensidad de las precipitaciones y las condiciones meteorológicas de Ibagué durante este periodo.

¿Qué recomendaciones han dado las autoridades de Ibagué frente a las lluvias y emergencias climáticas?

Las autoridades han recomendado evitar espacios abiertos durante tormentas, asegurar puertas y ventanas ante fuertes vientos, mantenerse alejado de ríos y quebradas en crecida, limpiar desagües para prevenir inundaciones, evitar zonas propensas a deslizamientos y, en caso de emergencias, evacuar hacia lugares seguros y alertar a los organismos de socorro. Además, se aconseja estar atentos a los reportes y seguir las indicaciones oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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