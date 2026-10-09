Por: El Espectador

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La capital se prepara para un puente festivo cargado de música y grandes eventos, con dos celebraciones que marcan la agenda cultural de Bogotá: los 30 años de Rock al Parque en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y el esperado concierto de Iron Maiden el domingo 11 de octubre en Vive Claro. De acuerdo con información suministrada por el Observatorio de Turismo del Instituto Distrital de Turismo (IDT), Rock al Parque prevé reunir a más de 75.000 visitantes entre nacionales e internacionales, quienes dejarían un impacto económico de aproximadamente $148.800 millones. Esta cifra resalta la relevancia del festival, no solo por su trayectoria artística, sino también por su aporte sustancial a la ciudad.

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El IDT destaca que la proximidad de estos espectáculos en menos de una semana brinda señales positivas para la economía. Según esta entidad, los eventos masivos demuestran la capacidad de Bogotá para atraer grandes audiencias, potenciar el turismo y posicionarse como un destino internacional de conciertos y festivales de talla mundial. Un dato relevante que surge del Observatorio de Turismo es la importancia del turismo externo: aunque los visitantes nacionales e internacionales representan solo el 24 % del total de asistentes a Rock al Parque, estos serían responsables del 73,0 % del gasto directo. El análisis del observatorio estima que cada visitante internacional invertiría en promedio $2.283.797 durante su visita, mientras que el gasto de un visitante nacional se proyecta en $539.991.

El impacto económico se distribuye en varios sectores: $59.000 millones para alimentos y bebidas, $35.200 millones en transporte interno, $32.400 millones en alojamiento y $22.200 millones en compras y recuerdos. Estas cifras reflejan tanto el consumo directo en el festival como sus efectos en otros sectores económicos de Bogotá. El dinamismo del turismo también se evidencia en las reservas aéreas: expertos de Mabrian y el observatorio registran 15.828 pasajeros con boletos hacia la ciudad entre el 8 y el 14 de octubre, frente a 12.941 en el mismo periodo de 2025. Los pasajeros internacionales suman 12.624, con un crecimiento del 27 %, mientras que los nacionales alcanzan 3.204, con un aumento del 6,9 %. De acuerdo con el informe, Estados Unidos lidera el volumen de reservas internacionales, seguido de importantes aumentos desde Argentina, Reino Unido y México. Particularmente desde Argentina, las reservas para el sábado 10 de octubre, coincidiendo con la presencia de Serú Girán y Rata Blanca, crecen un 133,3 % respecto al día comparable del año siguiente.

La edición aniversario de Rock al Parque integra 63 agrupaciones nacionales e internacionales, entre ellas Mon Laferte, Apocalyptica, Rata Blanca, Stratovarius, Serú Girán y Triptykon. Sumado a esto, Iron Maiden, referente del heavy metal, refuerza la apuesta de Bogotá como centro de grandes espectáculos. Así, estos eventos no solo enaltecen la cultura sino que confirman su efecto dinamizador para la economía local, afianzando la posición de la ciudad como referente musical y turístico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto económico de Rock al Parque en Bogotá según el IDT?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Turismo (IDT), Rock al Parque proyecta un aporte económico de $148.800 millones, con un consumo significativo en sectores como alimentos, transporte, alojamiento y compras. El festival no solo destaca por la música, sino también por su relevante papel en la dinamización de la economía local y la atracción de turismo nacional e internacional.

¿Cuántos visitantes internacionales esperan los organizadores en Rock al Parque 30 años?

Según el Observatorio de Turismo, se espera que visitantes nacionales e internacionales representen el 24 % del total de asistentes a Rock al Parque, aunque estos sean responsables del 73,0 % del gasto directo. Además, se proyectan 12.624 pasajeros internacionales con reservas aéreas durante la semana del evento, una cifra que evidencia el atractivo internacional del festival.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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