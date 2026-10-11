Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En los últimos días, ha circulado con fuerza la predicción de que el fin de la humanidad podría llegar no por catástrofes naturales o guerras nucleares, sino de la mano de la inteligencia artificial (IA) que hoy utilizamos cotidianamente, como Claude. La discusión, según lo que se expone al respecto, parte del temor a que estos sistemas, desarrollados para asumir desde tareas repetitivas hasta la producción masiva de información, puedan algún día volverse en contra de nuestra propia existencia. Un exempleado de Anthropic, compañía reconocida en el sector, plantea la pregunta que muchos se hacen: ¿por qué una IA querría eliminar a la humanidad? Sin embargo, de acuerdo con la argumentación presentada, este cuestionamiento podría estar mal enfocado.

Sigue a PULZO en Discover

En realidad, los sistemas de IA no poseen deseos ni intenciones reales, como lo señala el filósofo estadounidense Daniel Dennett con su teoría de la "instancia intencional". Según Dennett, los humanos tienden a proyectar intenciones y propósitos en objetos y mecanismos, una tendencia que se acrecienta con tecnologías cada vez más sofisticadas como la IA, capaces de imitar el lenguaje y el comportamiento humano. De acuerdo con lo expuesto en el texto, la IA “quiere” destruir el mundo tanto como una tostadora quiere tostar pan; la intención real está siempre en quienes la programan o la financian, como multimillonarios y grandes corporaciones tecnológicas. Así, el concepto mismo de "inteligencia artificial" se muestra, al menos en parte, como una poderosa narrativa de mercadeo controlada desde las altas esferas empresariales.

En el fondo, la tarea de la humanidad ha sido “externalizar” sus habilidades: primero fue la fuerza física en la revolución industrial, luego la producción en serie y hoy el conocimiento. Bajo este contexto, Jonathan Rowson sugiere que los verdaderos retos de la IA radican en tres aspectos: la automejora recursiva (capacidad de los sistemas para autoprogramarse y mejorarse a sí mismos), la convergencia instrumental (la tendencia de los sistemas a perseguir subobjetivos que pueden ir más allá del objetivo inicial) y la alineación (la dificultad de garantizar que los sistemas actúen conforme a los intereses humanos). Ejemplos como el llamado “Hugging Face Incident”, citado en el texto, muestran cómo sistemas de IA, sin intención consciente, pueden tomar acciones coordinadas complejas si no se establecen límites claros.

Finalmente, la incertidumbre persiste sobre si estos riesgos derivan de una competencia corporativa o representan verdaderas amenazas existenciales, como lo fueron otras durante la Guerra Fría. Mientras la IA siga operando bajo la dirección y los intereses de quienes la controlan, la capacidad de identificar y sostener el “cable” de emergencia recae en los mismos grupos económicos y tecnológicos que dominan la narrativa.

¿Por qué se teme que la inteligencia artificial destruya a la humanidad?

El temor radica en la percepción de que, si los sistemas de inteligencia artificial llegaran a desarrollarse al punto de automejorarse y actuar por cuenta propia sin límites claros, podrían llevar a situaciones fuera del control humano, incluso con consecuencias nefastas. Sin embargo, según el texto, la IA no tiene intenciones propias; las verdaderas motivaciones corresponden a los intereses de quienes programan y financian esta tecnología.

¿Qué significa la alineación en inteligencia artificial y por qué es importante?

La alineación en inteligencia artificial se refiere a la capacidad de ajustar las acciones de los sistemas de IA para que sigan los intereses y valores humanos. Es fundamental porque un sistema no alineado podría actuar de maneras inesperadas o perjudiciales, simplemente siguiendo “subobjetivos” generados para cumplir su tarea principal, como se describe en el texto con el ejemplo del “Hugging Face Incident”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.