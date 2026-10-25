El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre un operativo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra integrantes del ELN en zona rural de El Tambo, Cauca.

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Según el mandatario, la operación, denominada Ónix, dejó diez integrantes de esa organización muertos durante el desarrollo de las acciones militares.

De acuerdo con el mensaje publicado por De La Espriella, entre los fallecidos se encuentran alias ‘Marcos Pacífico’ y alias ‘Ochenta’ o ‘Murillo’, señalados como dos de los principales cabecillas de la estructura del ELN atacada. Durante el operativo también fueron incautados siete fusiles, una pistola y dos granadas.

Las autoridades, según el reporte presidencial, localizaron además un área campamentaria con capacidad aproximada para 25 personas.

De La Espriella aseguró que el resultado afecta la cadena de mando y la capacidad de combate de la organización, especialmente en una zona considerada estratégica por sus conexiones hacia el Pacífico colombiano.

El mandatario destacó el trabajo de los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que participaron en la operación y reiteró su respaldo a la Fuerza Pública.

También afirmó que su Gobierno mantendrá las operaciones contra las estructuras armadas ilegales y buscará recuperar territorios donde estas tengan presencia.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.