El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que su Gobierno no permitirá que el narcoterrorismo tenga control sobre el país y destacó el papel de la Fuerza Pública en la defensa de la democracia colombiana.

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En un mensaje dirigido a soldados y policías, sostuvo que las Fuerzas Armadas deben defender a la Patria y no a los gobiernos de turno.

El mandatario afirmó que su instrucción como comandante supremo será combatir de manera contundente a las estructuras criminales, más allá de presentar estadísticas o resultados en el papel.

Su objetivo, dijo, será desmantelar las organizaciones narcoterroristas, afectar sus fuentes de financiación, reducir su capacidad operativa y recuperar los territorios donde la criminalidad ejerce control.

De La Espriella también manifestó su respaldo a las operaciones de soldados y policías, siempre que se desarrollen dentro del marco de la Constitución y la ley. Señaló que asumirá la responsabilidad por las decisiones que tome como comandante supremo y prometió que la Fuerza Pública no estará sola durante su administración.

Finalmente, el presidente expresó su orgullo por ser el principal defensor de los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía, y reiteró su compromiso con la seguridad y la recuperación del control territorial.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.