Así como Abelardo de la Espriella anunció una movida, su esposa recibió una noticia luego de la controversia que se presentó por publicaciones que hizo contra ella el caricaturista Julio César González Quiceno, más conocido como ‘Matador’.

Sigue a PULZO en Discover

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación en contra del excandidato del Pacto Histórico al Congreso luego de los insultos hechos en contra de la primera dama, Ana Lucía Pineda.

Según replicó Semana, el caricaturista será investigado por el delito de hostigamiento, que aparece en los artículos 134B y 134C, en los numerales 1 y 2 del Código Penal.

El texto de la Fiscalía indica que estos hechos están fundamentados en las publicaciones de ‘Matador’ desde su cuenta de X (antes conocido como Twitter) el pasado 11 de octubre. Así aparece en un documento enviado a Andrés Felipe Caballero Sierra, demandante.

Lee También

Por esos mensajes despectivos dirigidos contra la contextura de la primera dama , la Fiscalía abrió a la mencionada noticia criminal en la que designó a una fiscal adscrita al Grupo de Género de la Delegada para la Seguridad Territorial.

“La apertura de la actuación obedece a la necesidad de verificar integralmente las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y establecer su eventual relevancia jurídico-penal, teniendo en consideración, entre otros aspectos, que, dadas las particularidades del caso, la conducta puesta en conocimiento podría estar asociada a una manifestación de violencia contra la mujer”, es posible leer en el texto replicado por Semana.

El Gobierno de Colombia rechazó con vehemencia los ataques verbales y descalificaciones personales difundidos en redes sociales contra la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda.

La controversia escaló tras los comentarios emitidos por reconocidos opinadores digitales, quienes cuestionaron la entrega de ayudas humanitarias para las familias damnificadas por el reciente terremoto.

El caricaturista desató una intensa ola de indignación pública tras compartir mensajes despectivos dirigidos contra la contextura de la funcionaria.

Frente a estas declaraciones, voceros del Ejecutivo nacional catalogaron los términos empleados como manifestaciones inaceptables de misoginia que sobrepasan cualquier límite legítimo de la sátira política.

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, reaccionó de manera enérgica a través de sus plataformas digitales para censurar la hostilidad contra la esposa del mandatario.

El alto dignatario calificó la conducta como una muestra evidente de bajeza humana, expresando su repudio absoluto frente a los señalamientos e instando a respetar la dignidad ciudadana.

De forma complementaria, congresistas de diversas bancadas acudieron ante las autoridades competentes para radicar denuncias formales por presuntos delitos de injuria, calumnia y hostigamiento sistemático.

Las acciones legales incluyeron señalamientos contra generadores de contenido como Levy Rincón, acusado formalmente ante el ente acusador de promover agresiones continuadas contra figuras institucionales.

Representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron que los discursos denigrantes contra lideresas públicas profundizan la violencia de género en los entornos del debate digital.

Desde la Casa de Nariño, el equipo gubernamental cerró filas para respaldar la labor social adelantada por la primera dama en las zonas de desastre.

Pineda ha coordinado brigadas de asistencia comunitaria y alianzas logísticas con empresas privadas para transportar suministros de emergencia hacia las regiones afectadas por los sismos.

Analistas en comunicación política señalan que la confrontación en plataformas virtuales refleja una peligrosa polarización que sustituye los debates programáticos por agravios personales.

‘Matador’ protagoniza caso de violencia política y se burla del físico de Paloma Valencia

El caricaturista y ahora candidato al Senado desató una fuerte controversia por crear imágenes ofensivas en contra de Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático.