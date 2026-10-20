Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación informó sobre la detención de un hombre acusado de amenazar a Ana Lucía Pineda, actual primera dama de la Nación, utilizando redes sociales. El operativo de captura se efectuó mediante un allanamiento que realizó la Policía Nacional en la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda. De acuerdo con la Fiscalía, durante el procedimiento también se incautaron un computador y un teléfono celular. Estos aparatos contienen información vital que permitirá avanzar en la investigación y en las actividades de verificación para esclarecer los hechos y determinar el alcance de la amenaza.

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La Fiscalía precisó que el presunto responsable será presentado ante un juez de control de garantías. Este individuo enfrentará cargos por el delito de amenazas agravadas, relacionados con situaciones ocurridas el 18 de octubre pasado. En relación con estos hechos, el organismo judicial indicó que la Dirección Especializada para los Delitos Informáticos recopila evidencia técnica que apunta a que el mensaje intimidante fue enviado mediante una cuenta anónima de la red social Instagram. En aquel mensaje, se incluían declaraciones que atentaban contra la vida de la primera dama y de su familia, situación que rápidamente fue denunciada y puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

Este caso no representa la única investigación en curso por posibles ataques a Ana Lucía Pineda en plataformas digitales. La Fiscalía también abrió una indagación el 13 de octubre contra el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido en el medio como Matador, tras una serie de publicaciones que hacía referencia a la primera dama. Según la información proporcionada por la Fiscalía, el caso podría configurar violencia contra la esposa del presidente Abelardo De la Espriella y, por ende, la investigación ha sido asumida por una fiscal del Grupo de Violencias Basadas en Género, quien indaga por el presunto delito de injuria agravada.

Las publicaciones de Matador desataron una fuerte reacción del Gobierno nacional, que condenó los señalamientos hechos en redes sociales, donde se refirió a Pineda con términos despectivos y discriminatorios, estableciendo que tales comentarios representan formas de animalización y ataques misóginos. Por estos motivos, el Gobierno solicitó a la Fiscalía determinar si verdaderamente se configura una infracción o delito penal. Además, la firma de abogados De la Espriella Lawyers decidió iniciar acciones legales contra Matador, ya que consideran que se trata de una agresión directa a la primera dama. La firma también declaró, según lo publicado, su rechazo total a cualquier expresión que atente contra la dignidad humana y, particularmente, a aquellas que recurren a la violencia simbólica contra las mujeres.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el delito de amenazas agravadas por el que fue imputado el capturado?

El delito de amenazas agravadas implica enviar mensajes o realizar acciones que ponen en peligro la integridad o la vida de una persona, con agravantes cuando se utiliza tecnología o existen factores que incrementan la gravedad de la intimidación. Según la Fiscalía General de la Nación, el acusado utilizó una cuenta anónima de Instagram para amenazar a la primera dama y su familia, lo que constituye una conducta delictiva especialmente grave.

¿Cómo respondió el Gobierno y la firma De la Espriella Lawyers a las publicaciones del caricaturista Matador?

El Gobierno rechazó de manera contundente las expresiones utilizadas por el caricaturista Matador en redes sociales hacia la primera dama, calificando sus comentarios como ofensivos, discriminatorios y misóginos. Por su parte, la firma de abogados De la Espriella Lawyers también condenó estos actos y emprendió acciones legales, argumentando que las publicaciones constituyen un ataque a la dignidad y una forma de violencia simbólica contra las mujeres.

‘Matador’ protagoniza caso de violencia política y se burla del físico de Paloma Valencia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El caricaturista y ahora candidato al Senado desató una fuerte controversia por crear imágenes ofensivas en contra de Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático.