La Fiscalía General de la Nación informó este martes 20 de octubre de 2026 sobre la captura en Pereira, Risaralda, de un hombre señalado de ser el presunto responsable de amenazas virtuales contra la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Primera dama despejó secretos detrás del radio que usa el presidente De la Espriella: “Conectado”)

De acuerdo con la entidad, los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre y estarían relacionados con un mensaje intimidatorio publicado desde una cuenta anónima de Instagram. El contenido habría incluido amenazas contra la vida y la integridad de la esposa del presidente de la República y de sus familiares.

La detención se produjo durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada por la Policía Nacional en un inmueble de la capital de Risaralda. El hombre será presentado ante un juez penal de control de garantías, mientras la investigación continúa.

Lee También

#Noticia🔴 | La Fiscalía General de la Nación identificó y capturó al hombre que sería el responsable de amenazar por medios informáticos a la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre. La detención se llevó a cabo durante un operativo de registro y allanamiento realizado por la Policía Nacional en Pereira. En el lugar fueron incautados un computador y un celular, que serán sometidos a análisis para avanzar en la investigación. — Canal TRO (@CanalTRO) October 20, 2026

Allanamiento en Pereira permitió incautar un computador y un celular

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un computador y un teléfono celular que, según la Fiscalía, contienen información relevante para avanzar en la investigación.

Los dispositivos serán objeto de las verificaciones correspondientes dentro de las actividades investigativas. La evidencia técnica recopilada hasta el momento habría permitido identificar al hombre que presuntamente publicó el mensaje intimidatorio desde un perfil anónimo en Instagram.

La Fiscalía señaló que la publicación fue rastreada hasta un perfil situado en Pereira, Risaralda. Sin embargo, no entregó detalles adicionales sobre el contenido íntegro del mensaje ni informó si habría otras personas involucradas en los hechos.

Fiscalía imputará amenaza agravada al detenido

Tras la captura, un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos Informáticos presentará al hombre ante un juez penal de control de garantías. Durante la diligencia, le imputará el delito de amenaza agravada, según informó el ente investigador.

Esta actuación judicial permitirá comunicarle formalmente los hechos que se le atribuyen y la calificación jurídica que plantea la Fiscalía.

La investigación comenzó después de que las amenazas fueran denunciadas y puestas en conocimiento de las autoridades. A partir de ese momento, se adelantaron labores para identificar el origen de la publicación y establecer quién estaría detrás del mensaje.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.