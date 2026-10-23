Por: VALORA ANALITIK

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella y cinco gremios de los sectores microfinanciero y cooperativo firmaron un acuerdo para ampliar el acceso al crédito formal en Colombia y ofrecer alternativas de financiación a personas y negocios que recurren al “gota a gota”.

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El pacto reúne al Ministerio de Hacienda, la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas), la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecolfin), el Banco Cooperativo Coopcentral y la Asociación Nacional de Fondos de Empleados (Analfe).

La iniciativa se suscribió en el marco del 16º Congreso Internacional de Asomicrofinanzas. Parte de un diagnóstico sobre la exclusión crediticia en el país.

Según las cifras citadas por los firmantes, cerca del 63 % de los colombianos no accede a crédito formal. Además, un estudio de ANIF y Colombia Fintech señala que las tasas de interés de los préstamos informales pueden alcanzar el 382,2 % efectivo anual (E. A.) para los hogares y el 666,5 % E. A. para las empresas.

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Al concretar este acuerdo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, afirmó que “a pesar de que la cartera de microcrédito es superior a $27 billones y que un número muy importante tiene relación con el sistema financiero, la verdad es que muy pocos acceden a crédito”.

Y añadió: “Mientras la cobertura del sistema se va profundizando, el acceso a crédito sigue siendo pequeño. Apenas el 42 % de los micronegocios que quisieron acceder a crédito pudieron hacerlo a través de entidades financieras legales”, al tiempo que 36 % de todos los micronegocios que quisieron recursos para crecer recurrieron al gota a gota.

Por su parte, María Clara Hoyos, presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas, indicó que “el gota a gota es una amenaza para Colombia, pues arruina negocios, atrapa a las familias en deudas impagables y abre la puerta a amenazas. Este acuerdo es el compromiso de ofrecer una alternativa formal, con reglas claras y acompañamiento, tanto para quien nunca ha tenido crédito como para quien merece una segunda oportunidad”.

Acuerdo busca facilitar el regreso al crédito formal

Uno de los ejes del pacto es la rebancarización de personas y negocios que quedaron excluidos del sistema financiero después de atravesar dificultades económicas, pero que han recuperado su capacidad de pago y endeudamiento.

Las entidades firmantes plantean facilitar su regreso progresivo al crédito formal, dentro del marco regulatorio y de los criterios de gestión de riesgos vigentes.

“Desde Fecolfin creemos que combatir el ‘gota a gota’ implica abrir puertas al crédito formal y dar segundas oportunidades, promoviendo una cultura de pago responsable y protegiendo al deudor de buena fe”, afirmó Freddy Castro Badillo, presidente ejecutivo de Fecolfin.

El directivo agregó que también es necesario fortalecer la tecnología de las cooperativas y avanzar hacia una regulación que tenga en cuenta su naturaleza, tamaño y perfil de riesgo.

Por su parte, Carlos Acero, presidente de Confecoop, destacó la capacidad de las cooperativas para atender a comunidades, trabajadores independientes y pequeños negocios gracias a su presencia territorial y al conocimiento de sus necesidades.

“Las cooperativas cuentan con una amplia presencia territorial y un conocimiento sobre las necesidades de las comunidades, los trabajadores independientes y los pequeños negocios de emprendimiento, lo que se constituye en una fortaleza para construir soluciones que respondan a sus necesidades reales”, señaló.

Educación financiera y tecnología, otros ejes del pacto

Además de ampliar el acceso a la financiación, el acuerdo contempla acciones de educación financiera para mejorar el manejo del endeudamiento, fortalecer la gestión financiera de los negocios y prevenir el fraude.

El tercer componente es el uso responsable de la tecnología y las herramientas digitales para facilitar el acceso y la utilización de servicios financieros formales.

Miller García Perdomo, presidente ejecutivo de Analfe, señaló que los fondos de empleados también pueden contribuir a este propósito mediante alternativas de ahorro y crédito solidario.

“Nos sumamos a este acuerdo que busca ampliar la inclusión financiera, promover el endeudamiento responsable y brindar nuevas oportunidades a quienes desean recuperar su acceso al sistema financiero formal”, afirmó.

Jorge Andrés López, presidente ejecutivo del Banco Cooperativo Coopcentral, destacó el papel del ahorro y el crédito productivo en la estrategia. “Nuestra razón de ser es promover el ahorro y el crédito productivo, con procesos de integración y escalamientos que faciliten la innovación y tecnología en la prestación de los mismos”, indicó.

El acuerdo busca articular las capacidades del Gobierno nacional, las entidades microfinancieras y el sector cooperativo para ampliar las alternativas formales de financiación, reducir la dependencia de los préstamos informales y facilitar que más personas recuperen el acceso al sistema financiero.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.