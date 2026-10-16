Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Wilson Andrey Prada Candia, un hombre de 34 años originario de Ibagué, Tolima, fue asesinado en la noche del martes 13 de octubre en Villa Nueva, Guatemala. De acuerdo con información de medios locales citada en el artículo, el crimen se cometió en el sector conocido como el mirador de la bajada de Fátima, en zona 5 de ese municipio. Prada Candia fue atacado a disparos mientras compartía con otra persona, recibiendo al menos siete impactos de bala. Los Bomberos Voluntarios atendieron el reporte y, al llegar al sitio, encontraron que el colombiano ya no tenía signos vitales; la gravedad de las heridas provocó su muerte en el lugar.

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La investigación todavía no ha esclarecido el motivo del homicidio, aunque han circulado dos hipótesis principales. Una versión, divulgada por medios guatemaltecos, sostiene que Prada Candia se habría negado a integrar una pandilla local, lo que pudo desencadenar el ataque. Sin embargo, en el texto del artículo se aclara que ninguna autoridad ha confirmado oficialmente esta línea de investigación. Otra posibilidad que mencionan los reportes es la posible relación del caso con los préstamos informales conocidos como ‘gota a gota’, aunque tampoco existe confirmación oficial sobre este punto. Estas hipótesis solo reflejan el contexto de inseguridad y las disputas que, según los reportes, se presentan entre jóvenes y grupos delincuenciales en el sector donde ocurrió el crimen.

En la escena del asesinato fueron hallados varios elementos relevantes para la investigación: una motocicleta negra, dos cascos, un par de zapatos, botellas de cerveza, un teléfono celular y múltiples indicios balísticos. Estos objetos quedaron bajo custodia de las autoridades para ser analizados con el fin de reconstruir la secuencia de los hechos. Las primeras informaciones señalan que Prada Candia estaba acompañado poco antes del ataque, pero la persona con la que compartía no fue ubicada en el lugar tras el homicidio.

Hasta el momento, desde la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público de Guatemala solo se ha informado que avanzan las pesquisas y se están revisando todos los elementos de prueba. No se han anunciado capturas relacionadas ni existe pronunciamiento definitivo sobre el móvil del crimen.

El asesinato de Wilson Andrey Prada Candia deja a una hija pequeña sin su padre y a una familia en Ibagué en busca de respuestas sobre lo que realmente sucedió. El hecho sigue siendo materia de investigación y las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias y responsables del homicidio, mientras crecen las inquietudes en la comunidad colombiana residente en Guatemala.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué mataron a Wilson Andrey Prada Candia en Guatemala?

Según el artículo, una de las hipótesis que circula es que Wilson Andrey Prada Candia fue asesinado tras negarse presuntamente a integrarse a una pandilla en Villa Nueva, Guatemala. Esta versión es difundida por medios locales, pero no ha sido confirmada oficialmente por autoridades. Otra posibilidad mencionada es una eventual conexión con préstamos informales conocidos como ‘gota a gota’. No obstante, ninguna de estas causas ha sido validada hasta ahora por las investigaciones en curso.

¿Cuáles son los elementos encontrados en la escena del crimen de Wilson Andrey Prada Candia?

Los elementos recogidos en la escena del asesinato incluyen una motocicleta negra, dos cascos, un par de zapatos, botellas de cerveza, un teléfono celular y múltiples indicios balísticos. Estos objetos serán fundamentales para que las autoridades guatemaltecas reconstruyan los hechos y avancen en la investigación sobre el homicidio de Prada Candia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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