Por: EL PILON SA

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En el barrio Los Fundadores de Valledupar, la sensación de seguridad ha cambiado a lo largo de los años. Wilmar Ojeda, líder comunal, recuerda cómo una simple llamada telefónica era suficiente para activar una sirena y alertar a los vecinos sobre situaciones de riesgo. Estas alarmas comunitarias, según relata a EL PILÓN, eran un mecanismo efectivo que ayudaba a coordinar la llegada de la Policía y a organizar la respuesta vecinal en la comuna 4 de la ciudad. Sin embargo, actualmente estos dispositivos permanecen fuera de servicio, pese a múltiples solicitudes para su reactivación.

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De acuerdo con Ojeda, su sector contaba con cuatro alarmas comunitarias, instaladas como parte de un proyecto liderado por la Secretaría de Gobierno de Valledupar en noviembre de 2016, entonces bajo la dirección de Sandra Luz Cujia Mora. En ese momento, la administración reportó la entrega de 40 de las 100 alarmas previstas para una primera fase. Los equipos, instalados en barrios como Los Fundadores, Primero de Mayo y Ciudadela 450 Años, podían ser activados desde un celular registrado, permitiendo que hasta 240 números de 120 viviendas estuvieran conectados a cada dispositivo. El alcance auditivo se estimaba en cuatro cuadras, informando de forma simultánea a la Policía, al líder comunitario y a la Secretaría de Gobierno, y notificando también al sistema de videovigilancia (CCTV) de la Policía.

El sistema, relata Ojeda, reunía a entre 30 y 40 personas en torno a cada alarma. Algunos recibieron capacitación sobre el uso del equipo, aprendiendo cuándo y cómo emitir una alerta. Para el líder, los resultados fueron positivos mientras funcionaron: "Daba buen resultado", asegura. No obstante, los equipos fueron quedando sin mantenimiento, y tras el cierre o la venta de uno de los locales donde se encontraban los dispositivos, algunos componentes desaparecieron y no se han restablecido.

Consultada por EL PILÓN, la Secretaría de Seguridad y Convivencia aclaró mediante el oficio SESEC OFPLA/1679 que actualmente no administra ni tiene proyectos vigentes de alarmas comunitarias. La Policía Metropolitana de Valledupar, por su parte, señala que no existe un registro formal sobre cantidad, ubicación ni estado de las alarmas, botones de pánico o sirenas, pues estos mecanismos podrían corresponder a iniciativas de la comunidad o de entidades territoriales, excluyendo la participación directa de la institución en su gestión y custodia.

En ausencia de respuesta institucional clara, Ojeda gestiona la adquisición de radios como alternativa para mantener comunicación con la Policía y recuperar la coordinación de la comunidad frente a la inseguridad. Insiste en que antes de definir el destino de las alarmas antiguas, hace falta un diagnóstico, un inventario y una decisión sobre cómo y quién podría encabezar y costear su recuperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionaban las alarmas comunitarias en Valledupar y quién las administraba?

De acuerdo con lo reportado por EL PILÓN, las alarmas comunitarias en Valledupar podían activarse mediante una llamada desde celulares registrados, alertando a vecinos y autoridades en barrios seleccionados. Inicialmente, la Secretaría de Gobierno de Valledupar tuvo a cargo la entrega y coordinación de estos equipos, aunque actualmente ninguna entidad reconoce su administración.

¿Por qué se encuentran fuera de servicio las alarmas comunitarias y qué alternativas buscan los vecinos?

Según testimonios de líderes comunales y respuestas oficiales recogidas por EL PILÓN, la falta de mantenimiento, el retiro de equipos tras el cierre de locales y la ausencia de un responsable institucional claro han dejado inoperativas las alarmas. Como alternativa, vecinos como Wilmar Ojeda buscan implementar radios para mantenerse conectados y fortalecer la seguridad comunitaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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