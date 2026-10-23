El patrimonio negativo de las EPS en Colombia se multiplicó por más de siete entre diciembre de 2022 y el cierre de 2025, al pasar de $2,3 billones a $16,8 billones, según un análisis del Observatorio del Medicamento Radar Farmacéutico de Asinfar.

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El estudio, basado en información reportada a la Superintendencia Nacional de Salud, evidencia un deterioro sostenido de las finanzas del sector.

A diciembre de 2025, las EPS analizadas registraban activos por $18,2 billones y pasivos por $35 billones.

La situación continuó empeorando durante 2026: a junio, los pasivos llegaron a $40,3 billones, mientras los activos sumaron $21,7 billones, dejando un patrimonio negativo de $18,6 billones.

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El análisis no incluye a Nueva EPS, que dejó de reportar información financiera desde 2023 y cuyos pasivos podrían superar los $10 billones, según estimaciones de Asinfar. Esto impide dimensionar con precisión la deuda total del sistema.

Además, solo ocho de las 24 EPS que reportaron información al cierre de 2025 tenían patrimonio positivo.

El informe advierte que este deterioro puede afectar la capacidad de las entidades para pagar a hospitales, proveedores y otros actores, con posibles consecuencias sobre la continuidad y oportunidad de los servicios de salud.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.