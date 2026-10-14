La Clínica de Oncología Astorga, en Medellín, atraviesa una grave crisis financiera debido a las deudas que las EPS mantienen con la institución, especialmente Nueva EPS, cuya cartera pendiente hace parte de los $ 116.934 millones que le adeudan.

Sigue a PULZO en Discover

La situación amenaza la continuidad de los servicios de este centro especializado, que este año ha atendido a 2.837 pacientes provenientes de 139 municipios del país.

La gerente de la clínica, Claudia María Calle, se reunió con la ministra de Salud, Ana María Vesga, para buscar soluciones.

Durante el encuentro, solicitó al Gobierno un giro urgente de al menos $ 50.000 millones en un plazo inferior a dos semanas para garantizar la operación y reducir los riesgos en la atención médica.

Lee También

La institución también enfrenta cuentas pendientes con proveedores por $ 32.430 millones.

Aunque mantiene al día los salarios de sus 180 trabajadores, el 60 % de las obligaciones con proveedores supera los 90 días de mora. Además, hace 15 días tuvo que cerrar su Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), una decisión que afectó a cerca de 400 pacientes.

Calle advirtió que la situación se volvió inmanejable y explicó que la clínica incluso ha recurrido a créditos bancarios para pagar la nómina.

Según datos de la Secretaría de Salud de Antioquia, las deudas de las EPS con la red hospitalaria del departamento alcanzaron $ 16,7 billones en junio de 2026, con Nueva EPS como una de las principales responsables de la cartera acumulada.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.