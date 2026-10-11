Por: EL PILON SA

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El barrio Doce de Octubre, en Valledupar, inició la celebración de sus 63 años de historia el viernes 9 de octubre, dando apertura a una serie de actividades que buscan fortalecer los lazos comunitarios y reconocer el aporte de sus habitantes. De acuerdo con información suministrada, la conmemoración comenzó con una brigada de salud organizada por entidades promotoras de salud (EPS) y diversas instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), las cuales ofrecieron atención médica y servicios a la población del sector. Esta programación está diseñada para extenderse hasta el lunes 12 de octubre, considerado el día central de la festividad.

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El respaldo y entusiasmo de la comunidad han sido evidentes durante el desarrollo de las actividades. Así lo expresó Katheleen Daza Vanegas, presidenta de la Junta de Acción Comunal, quien señaló que la expectativa principal es la recuperación completa de las celebraciones tradicionales. Entre los eventos más anhelados, mencionó el torneo de fútbol, juegos infantiles, música, comidas típicas y la presencia de kioscos, los cuales, en su opinión, definen el ambiente festivo del Doce de Octubre.

Sin embargo, Daza Vanegas lamentó la ausencia este año del tradicional desfile alusivo al Día de la Raza. Explicó que la programación coincidió con la semana de receso escolar, lo que impidió la participación de niños y adolescentes, protagonistas de la actividad gracias a sus bandas estudiantiles. A pesar de este inconveniente, la comunidad mantiene la esperanza de retomar dicha tradición en futuras ediciones, incluso realizando ajustes de fechas para asegurar la participación y el entusiasmo colectivo.

Durante el sábado 10 de octubre, los residentes disfrutaron de una jornada de aeróbicos, actividades recreativas y culturales para niños, encuentros con adultos mayores, un conversatorio titulado ‘Historias de mi barrio’ y una jornada deportiva con artistas invitados de Valledupar. Asimismo, se integró una feria empresarial que permitió la socialización de negocios locales y patrocinadores mediante estands informativos y competencias tradicionales, como la del saco encostalado.

El domingo 11 de octubre tuvo como protagonistas a los torneos de dominó, parques y dama criolla, mientras que el lunes 12 de octubre, las festividades iniciaron desde temprano con una alborada, izada de bandera, tinto y chocolatada abiertos para toda la comunidad. La agenda concluye en la noche con una exhibición de juegos pirotécnicos.

Según la reseña histórica proporcionada por la propia comunidad, el barrio Doce de Octubre nació en 1963, cuando familias provenientes de La Guajira, Magdalena y Santander ocuparon terrenos de origen incierto. Cuatro años después, se estableció el 12 de octubre como la fecha oficial para recordar la fundación del sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el origen del barrio Doce de Octubre en Valledupar?

De acuerdo con la reseña histórica compartida por la comunidad, el barrio Doce de Octubre se formó en 1963 cuando llegaron habitantes de La Guajira, Magdalena y Santander, quienes se asentaron en terrenos cuyos propietarios no se conocían. El 12 de octubre fue establecido, cuatro años más tarde, como la fecha para conmemorar la fundación del sector.

¿Por qué no hubo desfile del Día de la Raza en el Doce de Octubre este año?

Según explicó Katheleen Daza Vanegas, presidenta de la Junta de Acción Comunal, la falta de desfile fue consecuencia de que la celebración coincidió con la semana de receso escolar, impidiendo la participación de niños y adolescentes, quienes suelen ser parte esencial del evento mediante las bandas de sus instituciones educativas.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.