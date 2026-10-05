Después de pedir ayuda públicamente para acceder a la atención médica que necesita, José Alejandro Chitiva recibió una respuesta de Nueva EPS. La entidad confirmó que el niño de 10 años ya cuenta con una ruta de acompañamiento y con sus primeras citas médicas programadas.

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El caso del menor, habitante de Caldas, Antioquia, se conoció luego de que difundiera un video en el que pidió apoyo al presidente de la República y al gobernador de Antioquia. El niño fue diagnosticado con glioblastoma cerebral y manifestó que necesitaba especialistas y medicamentos para continuar con su tratamiento.

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Tras conocer su situación, la Gobernación de Antioquia activó una ruta prioritaria para el caso. El gobernador Andrés Julián Rendón también informó que la situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y que habría comunicación con Nueva EPS para exigir atención para el menor.

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Ahora, Nueva EPS incluyó a José Alejandro en Valientes, un programa dirigido a niños, niñas y adolescentes con diagnósticos oncológicos. La estrategia contempla seguimiento especializado, identificación de señales de alarma y acceso a los servicios que requiera cada paciente.

Las primeras consultas del menor quedaron programadas para este martes 6 de octubre. José Alejandro será atendido de manera ambulatoria en la Clínica Las Américas, donde tendrá citas de hematología y nefrología.

Así mismo, Nueva EPS aseguró que la atención no quedará limitada a esas dos consultas. La entidad señaló que dará continuidad a los servicios, procedimientos y medicamentos que sean necesarios según la evolución y condición del niño.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.