El diario El Colombiano informó sobre una supuesta filtración que habría puesto en manos de hackers información de 11,2 millones de afiliados de Nueva EPS, la aseguradora más grande de Colombia.

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Según la publicación, un actor informático aseguró tener una base de datos con 11.239.741 registros, distribuidos en 34 archivos.

La información presuntamente expuesta incluiría datos personales y de salud altamente sensibles, como contactos, identidad étnica, antecedentes médicos, resultados de exámenes, hábitos, salud oral, visual y planificación familiar.

El Colombiano señala que el anuncio apareció el 4 de octubre de 2026 en un foro de internet dedicado a la comercialización de datos presuntamente robados.

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El portal MuchoHacker.lol analizó 30 registros publicados como prueba y encontró elementos compatibles con una base de datos real, aunque aclaró que esto no confirma que toda la información sea auténtica.

Nueva EPS aseguró que activó su protocolo de respuesta a incidentes y conformó un equipo especializado en tecnología, ciberseguridad y protección de datos.

La entidad afirmó que, hasta el momento, no ha encontrado evidencia de acceso no autorizado a sus sistemas y que la investigación continúa para establecer el origen y la veracidad de la información.

Por ahora, la supuesta filtración no ha sido confirmada oficialmente por parte de la entidad.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.