El sector salud en Colombia atraviesa un punto de inflexión bajo la administración del presidente Abelardo De La Espriella. Ante la profunda crisis de represamiento que afecta a miles de ciudadanos en la entrega de medicamentos, programación de procedimientos médicos y atención especializada, el Gobierno Nacional puso en marcha un ambicioso plan de choque liderado por la ministra de Salud, Ana María Vesga, cuyo objetivo central es rescatar del olvido institucional a los sectores más vulnerables de la población.

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Durante una reciente rueda de prensa sobre el estado actual del sistema, la jefa de la cartera sanitaria fue enfática al reconocer la magnitud del problema heredado. “El plan de choque no es la solución definitiva del sector, esto no lo corrige, por supuesto, pero sí es la forma en la que el Gobierno vuelve a poner la mirada en los pacientes que llevan mucho tiempo desatendidos”, señaló Vesga, poniendo sobre la mesa cifras alarmantes que evidencian la desidia estatal de los últimos tiempos. Según detalló la alta funcionaria, al asumir el poder se encontraron con un panorama desolador que incluía a más de 4.000 pacientes con enfermedades huérfanas completamente desprovistos de atención médica integral y sin suministro de sus fármacos vitales. “Esto nos habla de que no estábamos mirando a los pacientes y es lo primero que queremos recuperar”, advirtió con contundencia.

La estrategia gubernamental busca atacar de frente los cuellos de botella que mantienen colapsadas las redes de atención y que han convertido la garantía del derecho a la salud en un vía crucis administrativo para los usuarios. Aunque la administración reconoce que esta intervención temporal no subsana de golpe los problemas estructurales acumulados, sí establece metas cronológicas claras. El propósito fundamental del Ejecutivo es salir formalmente de esta fase de emergencia antes o al finalizar el presente año, logrando paralelamente una estabilización financiera y operativa del sistema que beneficie por igual a pacientes, EPS e instituciones prestadoras de servicios.

Con este plan de choque, el Gobierno de De La Espriella pretende enviar un mensaje de urgencia y humanidad, priorizando el derecho a la vida por encima de la burocracia. Las directrices sanitarias exigen a las entidades del sector una respuesta inmediata y un monitoreo constante para garantizar que los tratamientos represados fluyan con agilidad, cerrando una dolorosa brecha de abandono institucional que marcó el pulso de la salud pública en Colombia y sentando las bases para una reorganización profunda del modelo asistencial en el corto y mediano plazo.

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