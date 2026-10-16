La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, advirtió que el departamento no soportaría la liquidación de otra Entidad Promotora de Salud (EPS), debido al impacto que tendría sobre las deudas acumuladas con hospitales públicos y privados.

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La funcionaria hizo el pronunciamiento durante un diálogo regional con el Ministerio de Salud, la Federación Nacional de Departamentos y los secretarios departamentales del sector.

Lesmes señaló que una nueva liquidación podría dificultar el reconocimiento y pago de las obligaciones financieras pendientes con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

Por ello, insistió en la necesidad de priorizar la continuidad de las operaciones y revisar los compromisos económicos de las aseguradoras.

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Entre las propuestas presentadas por el departamento están fortalecer el plan de choque en salud, recuperar la contratación entre EPS e IPS y revisar la cartera hospitalaria para organizar las cuentas y avanzar en el reconocimiento de las deudas.

La secretaria también destacó la importancia de mantener una comunicación directa con el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud para coordinar acciones que permitan mejorar la prestación de los servicios.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron además las necesidades de infraestructura hospitalaria afectada por el sismo del 10 de agosto de 2026.

El Valle del Cauca busca aportar su experiencia técnica a las discusiones sobre posibles ajustes al sistema de salud, con énfasis en la estabilidad financiera, la atención de los pacientes y el fortalecimiento de la red hospitalaria.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.