Los concesionarios de vehículos en Colombia propusieron reducir el IVA de los carros nuevos del 19 % al 10 % y eliminar el impuesto al consumo, con el objetivo de impulsar las ventas y facilitar el acceso de los consumidores a vehículos nuevos.

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La iniciativa fue planteada por Aconauto al Ministerio de Hacienda y busca que el menor costo tributario se traduzca en precios más bajos.

Según el gremio, la medida podría generar un alivio de 9,5 % en el precio final de los vehículos y permitir que las ventas superen las 350.000 unidades en 2026, con la posibilidad de llegar a 400.000.

Entre 2021 y 2025, el sector generó $23,55 billones para el Estado por IVA e impoconsumo. Aconauto sostiene que un aumento de las ventas podría compensar parte del menor recaudo directo mediante mayores ingresos por otros impuestos, como rodamiento, renta y el IVA asociado a combustibles, seguros, repuestos y mantenimiento.

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La propuesta llega mientras el mercado automotor muestra un crecimiento. Entre enero y septiembre de 2026 se matricularon 247.212 vehículos nuevos, 41,2 % más que en el mismo periodo de 2025. De estos, 39.784 fueron eléctricos y 74.471 híbridos.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta el reto fiscal del Gobierno, que proyecta un déficit de 5,3 % del PIB para 2026.

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