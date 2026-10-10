Comprar tiquetes de avión para viajar por Colombia podría tener un menor costo si prospera una iniciativa que busca modificar uno de los impuestos incluidos en el precio de los pasajes. El proyecto plantea bajar el IVA del 19 % al 5 %, una reducción que beneficiaría a quienes utilizan el transporte aéreo para sus desplazamientos.

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La propuesta fue presentada por los congresistas Esteban Quintero y Juan Fernando Caicedo, quienes buscan impulsar un alivio tributario para el sector aéreo y turístico. La iniciativa, divulgada por Noticias RCN, contempla mantener la tarifa reducida hasta el 31 de diciembre de 2030.

El cambio no se limitaría al valor del tiquete como tal. La iniciativa también incluye los servicios conexos y la tarifa administrativa de comercialización, por lo que su alcance abarcaría otros cobros asociados con la compra de los pasajes.

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La intención es facilitar el acceso al transporte aéreo y estimular los viajes dentro del país. Sus promotores consideran que una menor carga tributaria podría favorecer la actividad turística y el movimiento de pasajeros hacia diferentes destinos nacionales.

¿Cuánto bajaría el IVA de los tiquetes aéreos?

El proyecto propone que el impuesto pase del 19 % al 5 %, lo que equivale a una reducción de 14 puntos porcentuales. Sin embargo, esto no significa que el precio final de todos los pasajes vaya a disminuir exactamente en esa proporción, pues el ahorro dependerá de los conceptos gravados y de cómo se refleje el cambio en cada tarifa.

La medida todavía debe completar su trámite en el Congreso. Por eso, los viajeros no deben asumir que el descuento ya está vigente ni que podrán encontrar tiquetes más baratos de inmediato.

Si la iniciativa recibe aprobación y entra en vigor, la tarifa reducida se mantendría hasta finales de 2030, según lo contemplado en el proyecto. Mientras tanto, los precios continúan sujetos a las condiciones comerciales de las aerolíneas y a las normas tributarias actuales.

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