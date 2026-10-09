Tras el susto mayúsculo que vivieron los viajeros que cubrían la ruta internacional entre Medellín y Nueva York, la aerolínea Avianca rompió el silencio y emitió un comunicado oficial para esclarecer los detalles detrás de la emergencia aérea que obligó a desviar de urgencia la aeronave hacia los Estados Unidos durante la madrugada de este viernes 9 de octubre de 2026. La situación, catalogada por los pasajeros como momentos de terror absoluto, puso a prueba los protocolos de seguridad de la compañía tras enfrentarse a un fenómeno meteorológico imprevisto en pleno trayecto.

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De acuerdo con la información oficial entregada por la aerolínea, el vuelo AV042, que despegó con total normalidad desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova —que sirve a la capital antioqueña— con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York, fue sacudido violentamente por una “turbulencia imprevista”. Ante la gravedad de los movimientos bruscos y siguiendo de manera estricta los protocolos internacionales de seguridad de la compañía, la tripulación de mando tomó la decisión preventiva de desviar la trayectoria del avión para asegurar un aterrizaje controlado en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), donde la aeronave tocó tierra sin mayores contratiempos estructurales.

El pronunciamiento corporativo aclaró el balance exacto de las personas lesionadas tras el violento fenómeno atmosférico, precisando que tres miembros de la tripulación de cabina y seis pasajeros presentaron diversas afectaciones físicas derivadas de la sacudida. Tan pronto el aparato se detuvo en la terminal aérea de Florida, los equipos de operaciones de Avianca y los servicios médicos de emergencia del aeropuerto activaron de forma inmediata los protocolos de asistencia para brindar valoración prioritaria y traslado hospitalario a los afectados, garantizando la atención oportuna requerida ante la gravedad de los golpes.

Asimismo, la aerolínea se refirió a la situación del resto de los ocupantes que continuaban varados tras la interrupción del itinerario. El equipo de aeropuertos de la compañía dispuso una serie de medidas logísticas y de acompañamiento integral para asegurar la continuidad del viaje de los pasajeros hacia su destino final en Nueva York, ofreciendo asistencia constante, hospedaje si se requería y soporte en todo momento. Avianca recalcó que se mantiene en contacto directo con los pasajeros y los tripulantes involucrados en el incidente para hacer un seguimiento cercano de su evolución médica y personal.

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