Una pasajera de Avianca encendió las alarmas durante un vuelo nacional después de desmayarse en plena aeronave. La mujer fue atendida por el médico internista Yeimer Ortiz, quien viajaba como pasajero y respondió al llamado de la tripulación.

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Según relató Ortiz, al momento de la emergencia llegó hasta la pasajera, la encontró inconsciente y con la piel fría. Al revisar sus signos vitales, el profesional encontró una presión arterial de 80/50 y una glucosa cercana a 50, situación que le hizo considerar la posibilidad de una hipoglucemia.

El médico preguntó si la mujer tenía diabetes, pero la respuesta fue negativa. Sin embargo, su acompañante le contó que poco antes de sentirse mal se había aplicado una sustancia en el abdomen, un detalle que llamó la atención del profesional.

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Durante la valoración, Ortiz encontró dentro del bolso de la pasajera una jeringa que contenía péptidos. Según lo que le manifestó el acompañante al médico, la mujer habría adquirido el producto por internet y se lo estaba aplicando con el propósito de bajar de peso.

“Parece que era como una hipoglucemia porque estaba desmayada y fría”, explicó Ortiz al contar en redes sociales lo ocurrido durante el vuelo. El profesional también manifestó su preocupación por el consumo de este tipo de productos sin supervisión médica.

Hasta ahora no se conoce cuál era exactamente el producto que llevaba la pasajera, qué sustancias contenía, qué cantidad se aplicó, si contaba con registro sanitario o si había sido formulado por un profesional de la salud.

Mientras la emergencia continuaba, la pasajera recibió una bebida o alimento dulce y permaneció bajo observación mientras se controlaban sus signos vitales. Tras el aterrizaje, la mujer fue trasladada para recibir atención médica.

Aunque la jeringa apareció durante la valoración, no existe información suficiente para afirmar que los péptidos fueran los responsables directos del desmayo. Por ahora, tampoco se conocen detalles sobre el diagnóstico definitivo ni sobre la evolución de la pasajera después de ser llevada a un centro asistencial.

El caso llevó al médico a insistir en la importancia de contar con acompañamiento profesional cuando una persona busca perder peso y evitar el uso de sustancias adquiridas por cuenta propia.

“Esto es peligroso. Un llamado a estar muy cuidadosos y siempre buscar acompañamiento médico en los procesos de pérdida de peso”, manifestó Ortiz.

Pulzo se comunicó con Avianca y la aerolínea señaló que a la pasajera “se le brindó toda la atención necesaria durante el vuelo”.

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