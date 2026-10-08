Nuevos detalles salieron a la luz sobre la identidad y paradero del viajero que provocó momentos de angustia en pleno vuelo Bogotá-Frankfurt, mientras su familia en Colombia denuncia que desconoce su ubicación actual.

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El hombre implicado en la emergencia aérea fue identificado como Carlos Andrés Quiroga Quevedo, de 33 años, originario de Neiva (Huila), quien reside en territorio teutón desde hace algún tiempo.

El ciudadano colombiano se desempeñaba como electricista en la compañía de paneles solares Matari Solar en Alemania, según confirmó El Tiempo.

Asimismo, en el territorio colombiano figuraba como propietario de un establecimiento comercial enfocado en servicios de diseño e instalación de sistemas de aire acondicionado.

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Su esposa, Natalia Escobar, declaró que el sujeto padece severos cuadros de ansiedad y ataques de pánico recurrentes debido a la profunda soledad que enfrenta en el país europeo.

La pareja reveló que tras el aterrizaje del vuelo en el que intentó abrir la puerta de emergencia recibieron información sobre su traslado a un centro psiquiátrico de Frankfurt, donde le dieron de alta por presentar aparente estabilidad médica.

Sin embargo, desde ese momento la familia perdió todo contacto con el colombiano y desconoce por completo en qué lugar se encuentra actualmente.

“Hemos tenido contacto con la Policía, pero no dan razón, igual que con el hospital psiquiátrico. Vamos a ir a Frankfurt con su mamá y llevamos toda su historia clínica para mostrarle a las autoridades”, aseguró Natalia Escobar.

La dramática situación ocurrió durante el viaje del pasado domingo 4 de octubre de 2026 en la ruta Bogotá-Frankfurt operada por la aerolínea Lufthansa.

Los ocupantes de la aeronave vivieron al menos ocho horas de pánico continuo cuando el sujeto pretendió accionar y abrir repetidamente dos salidas del avión en pleno vuelo.

La rápida intervención de la tripulación y de varios pasajeros evitó un desenlace catastrófico en el aire, logrando inmovilizarlo hasta la llegada a la terminal europea.

Prensas alemanas reportaron que oficiales policiales arrestaron al individuo apenas descendió de la aeronave en el aeropuerto de Fráncfort del Meno para iniciar las indagaciones.

No se descarta que las autoridades judiciales germanas inicien acciones penales contra Quiroga Quevedo para determinar responsabilidades legales por poner en peligro la seguridad aérea.

¿Qué hacer ante un cuadro de ansiedad y ataques de pánico?

Enfrentar un episodio agudo de ansiedad o un ataque de pánico requiere ejecutar acciones inmediatas para recuperar el control físico y mental del organismo.

El primer paso consiste en reconocer los síntomas físicos como palpitaciones o dificultad respiratoria, recordando que el episodio es temporal y no representa un peligro mortal.

Para estabilizar la respiración, aplique la técnica de diafragmática inhalando lentamente por la nariz durante cuatro segundos y reteniendo el aire dos segundos más.

Exhale suavemente por la boca durante seis segundos para activar el sistema nervioso parasimpático y reducir de forma progresiva la frecuencia cardíaca acelerada.

Utilice la técnica de focalización sensorial observando cinco objetos cercanos, tocando cuatro texturas, escuchando tres sonidos, oliendo dos aromas y saboreando algo cercano.

Este ejercicio de anclaje mental ayuda a desviar la atención de los pensamientos catastróficos hacia el entorno real que rodea a la persona afectada.

Evite luchar contra las sensaciones corporales o intentar escapar del lugar de forma precipitada, pues la resistencia suele incrementar los niveles de adrenalina acumulada.

Busque un espacio ventilado, afloje las prendas ajustadas y adopte una postura cómoda que facilite la entrada de oxígeno a los pulmones.

Para el manejo a largo plazo, mantenga hábitos saludables como realizar actividad física regular, reducir el consumo de cafeína y asegurar un descanso nocturno adecuado.

Si los episodios suceden con frecuencia e interfieren en la rutina diaria, resulta indispensable acudir a una evaluación médica con profesionales de la salud.

La terapia cognitivo-conductual y el acompañamiento psiquiátrico ofrecen herramientas eficaces para tratar la raíz de los trastornos de ansiedad de manera permanente.

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