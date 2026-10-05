El lío por el pasajero que fue bajado de un vuelo de Delta Air Lines por negarse a cambiar de asiento y grabar lo ocurrido sumó un nuevo capítulo. El joven volvió a hablar en TikTok y aseguró que la aerolínea le ofreció 150 dólares después del incidente, propuesta que decidió rechazar.

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En el video, el pasajero explicó que recibió una respuesta de Delta después de presentar su reclamo. Según contó, cuando fue retirado del avión y llegó al mostrador de la compañía, advirtió que no dejaría el caso así. “Oye, yo voy a hacer una queja de esto, o sea, esto no se va a quedar así”, relató.

El joven afirmó que posteriormente revisaron la información relacionada con el vuelo y, según su versión, no encontraron un reporte elaborado por el capitán ni por la tripulación para explicar por qué fue retirado de la aeronave. Esa situación, dijo, le pareció especialmente llamativa.

“Pues adivinen qué, no existe ese reporte. Ya revisaron el vuelo, no hay nada de reporte por parte del capitán o por parte de la tripulación de ese vuelo”, aseguró en la grabación.

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#OPINE. El joven que fue expulsado de un vuelo de Delta Air Lines tras negarse a ceder su asiento y grabar la situación con sus Meta Glasses se pronunció en redes sociales para denunciar que la aerolínea le ofreció una compensación económica de 150 dólares para calmar el asunto. La aerolínea además, pidió al pasajero eliminar de redes sociales los videos que dejaron en evidencia la situación, sin embargo, el joven rechazó rotundamente la propuesta y aseguró que continuará exigiendo justicia por lo que considera un abuso y un procedimiento irregular por parte de la tripulación. 📹 [ https://t.co/mCqUOqWeJt ] — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 6, 2026

Joven rechazó los 150 dólares, según dice, le ofreció Delta

El pasajero también se refirió a la respuesta económica que recibió después de su reclamación. De acuerdo con su relato, Delta le habría ofrecido 150 dólares para utilizarlos en otro momento.

“Y básicamente es eso. Sí estoy muy molesto obviamente por la respuesta también que me dieron de que como no hay reporte y eso, sabes qué, te vamos a dar $ 150, puedes usarlos cuando quieras”, contó.

El joven mostró su inconformidad con la propuesta y dejó claro que no piensa aceptarla. “$ 150, mira, $ 150, cállate y ya. Marica, ¿qué me estás contando, weón? Yo no voy a coger eso, no voy a coger eso, no lo voy a aceptar obviamente”, expresó.

Además, aseguró que continuará hablando públicamente del episodio porque considera que lo ocurrido podría afectar a otros pasajeros. “Por eso es que hago este video, porque es que, marica, qué injusticia, weón. Entonces, a mí me pasa, y entonces, ¿a cuánta gente más?”, manifestó.

El pasajero también cuestionó lo que considera una actuación irregular de la tripulación y dijo que el caso no debería quedarse únicamente en su experiencia. “A mí me pasó en mi país, en mi ciudad. Gracias a Dios no tuve que pagar más cosas”, afirmó.

Finalmente, anunció que habrá una nueva entrega sobre el caso y agradeció a quienes han seguido sus publicaciones. “Entonces nada, oigan, espérense la tercera parte, juro que la voy a hacer”, dijo. Hasta el momento, esta nueva versión corresponde al relato del pasajero y la discusión sobre el procedimiento de Delta continúa.

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