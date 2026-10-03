El caso de los dos animales encontrados sin dueño en el aeropuerto El Dorado tuvo un giro luego de que el dueño de Milo, un perro de seis meses, asegurara a El Tiempo que su familia no dejó a la mascota en la terminal.

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Según lo dicho a ese diario, sus familiares contrataron una agencia de viajes para encargarse del traslado de los animales desde Orlando (Estados Unidos), con varias escalas en Miami, Bogotá y Cali.

El servicio comenzó el 24 de septiembre, pero después de tres o cuatro días los propietarios perdieron el contacto con la empresa encargada del transporte, destaca ese periódico.

El hombre aseguró que intentó comunicarse repetidamente con la agencia y con las autoridades para conocer el paradero de Milo, pues sospechaba que no estaba recibiendo información verdadera de parte de la compañía.

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Al llegar a El Dorado, los perros fueron retenidos por el ICA debido a inconsistencias en la documentación requerida para su tránsito.

Ante la imposibilidad de continuar el viaje, las personas de la empresa que los custodiaban los dejaron botados en la terminal y siguieron hacia Cali.

Las autoridades plantearon como alternativa regresar a los animales a Estados Unidos para solucionar los problemas documentales, pero esta opción no fue atendida por los trabajadores.

Los perros fueron posteriormente entregados al Idpyba, que asumió su custodia y valoración veterinaria. Ambos permanecen en buenas condiciones de salud, mientras las autoridades investigan todas las responsabilidades del caso.

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