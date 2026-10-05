Lo que comenzó con una discusión por un cambio de silla terminó con un pasajero fuera de un avión de Delta en Bogotá y con una explicación de la aerolínea que cambió el rumbo de la historia. Todo empezó con un video del joven en redes sociales señalando que fue bajado de un vuelo en el Aeropuerto Internacional El Dorado y aseguró que la decisión había sido injusta.

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El pasajero contó que inicialmente aceptó cambiar de asiento para permitir que una mujer pudiera sentarse junto a su esposo. Sin embargo, al conocer que el nuevo puesto era más “pequeño e incómodo”, decidió permanecer en el lugar que tenía asignado.

La situación subió de tono cuando otro tripulante se acercó al joven. “Después se acercó otro tripulante con una actitud superpesada. Me preguntó mi nombre y, como sentí rara la situación, le dije que iba a grabar. Apenas prendí, se molestó muchísimo con que lo grabara”, explicó.

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El joven comenzó a registrar lo ocurrido con sus gafas y en el video aparece un trabajador de la aerolínea pidiéndole que no lo grabara. Posteriormente, el auxiliar habría hablado con el capitán y llegó la decisión que sorprendió al pasajero.

El joven relató: “Llegó otra persona a decirme que el capitán había decidido bajarme del vuelo. Yo ni siquiera sé qué versión le dieron”.

Después de algunos minutos y ante la petición de otra pasajera para que dejara de grabar, el hombre abandonó el avión. Eexplicó lo ocurrido así: “Estaba frustrado, pero agarré mis cosas y me bajé”.

“Delta me reubicó, pero perdí mi itinerario y tuve gastos extras. Tengo los videos y ya estoy haciendo el reclamo formal porque la verdad me parece una locura que algo así haya terminado de esta manera”, agregó el joven.

Así mismo, aseguró que Delta lo contactó y le indicó que el piloto no había presentado ningún reporte y le habría ofrecido 150 dólares como compensación. El pasajero manifestó que no aceptaría esa propuesta y continuaría con el proceso.

Delta responde a joven que señala que fue bajado de vuelo a EE. UU.

Sin embargo, Delta dio otra versión. De acuerdo con Semana, la compañía aseguró que el joven no fue bajado por negarse a cambiar de silla, sino por grabar, algo que, según sus protocolos, no está permitido.

Finalmente, Delta defendió su decisión con el siguiente pronunciamiento: “La seguridad de nuestros clientes y de nuestra tripulación está siempre por encima de todo, y las regulaciones federales exigen que los clientes sigan todas las instrucciones de los miembros de la tripulación. Siempre respaldamos a nuestros empleados en su labor de mantener un entorno seguro y respetuoso para todos a bordo”.

La aerolínea también aclaró que el pasajero fue reubicado en un vuelo posterior y pudo continuar su viaje hasta su destino.

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