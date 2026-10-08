Lo que debía ser un viaje de regreso a Alemania terminó convirtiéndose en una angustiosa búsqueda para la familia de Carlos Andrés Quiroga, un hombre de 33 años, oriundo de Neiva, cuyo paradero se desconoce después de llegar a Frankfurt.

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Carlos Andrés salió de Colombia el domingo en la noche a bordo del vuelo LH543 de Lufthansa, con destino a Frankfurt. Su plan era continuar posteriormente hacia Hamburgo, ciudad alemana en la que vive y trabaja desde hace aproximadamente dos años.

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Durante el vuelo se presentó un incidente que encendió las alarmas. Según el relato entregado por su familia, el hombre habría intentado abrir una de las puertas de emergencia del avión, por lo que dos pasajeros intervinieron para ayudar a la tripulación a controlarlo.

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Sin embargo, sus familiares aseguran que detrás de lo ocurrido hay una situación personal que venía afectándolo desde días atrás. Natalia Escobar Mora, esposa de Carlos Andrés e hija del concejal Roberto Escobar Beltrán, explicó que el hombre venía atravesando episodios de ansiedad y ataques de pánico.

De acuerdo con su testimonio, días antes de viajar nuevamente a Colombia había sufrido un accidente automovilístico en Hamburgo que estaría relacionado con uno de estos episodios.

Tras el accidente fue trasladado a un hospital, donde permaneció cerca de dos horas antes de recibir el alta. Posteriormente viajó a Colombia para reencontrarse con su familia.

Natalia aseguró que cuando llegó a Neiva todavía no estaba completamente recuperado, aunque durante los días que permaneció junto a sus seres queridos comenzó a sentirse mejor. Incluso, el sábado logró dormir y buscaba constantemente el acompañamiento de su esposa.

“Me decía que lo abrazara”, contó Natalia, quien aseguró que intentaba transmitirle tranquilidad y hacerle sentir que no estaba solo.

Según Natalia, Carlos Andrés también le pidió que viajara nuevamente con él a Alemania porque sentía que necesitaba tenerla cerca. Ella, sin embargo, tuvo que permanecer en Colombia debido a asuntos relacionados con la empresa.

Por su parte, Carlos consideró que debía regresar a su trabajo en Hamburgo, pues la compañía no tenía conocimiento de que había viajado a Colombia y debía reincorporarse a sus labores. Al verlo mejor el domingo, decidieron comprar un tiquete de regreso. El hombre salió de Colombia cerca de las 11:30 de la noche, llevando consigo su guitarra y algunas pertenencias.

La preocupación comenzó cuando Carlos dejó de responder las llamadas y mensajes. Natalia aseguró que tampoco su madre, Carmenza Quevedo, ni otros familiares lograron comunicarse con él. Posteriormente, sus seres queridos conocieron que después de aterrizar en Frankfurt había sido trasladado a una clínica psiquiátrica.

La familia se comunicó con la Policía en esa ciudad y recibió información sobre su salida del centro médico.

“Nosotros llamamos a la Policía allá de Frankfurt y ellos fueron los que dijeron que él estaba allá, que él ya había salido de esa clínica”, relató Natalia.

Según la información recibida por los familiares, a Carlos le habrían indicado que se encontraba bien y que no necesitaba permanecer en la institución. Sin embargo, después de su salida nadie ha podido establecer dónde está.

La situación llevó a Natalia y otros familiares a tomar la decisión de viajar personalmente a Frankfurt. La familia ya notificó el caso a la Embajada de Colombia y también estableció contacto con una asistente social vinculada con la representación diplomática.

A pesar de estas gestiones, hasta el momento no han logrado obtener información que les permita determinar el paradero de Carlos.

La búsqueda también se ha extendido a sus compañeros y conocidos en Alemania. El hombre es guitarrista y hace parte de una banda, pero tampoco ellos han reportado comunicación reciente con él.

Para su esposa, una de las principales preocupaciones es que las autoridades conozcan sus antecedentes de ataques de pánico y lo ocurrido durante el vuelo, pero que la familia no haya podido establecer dónde se encuentra.

“Estamos diciendo que es una persona desaparecida, que tiene unos ataques de pánico, pero no nos dan información”, manifestó Escobar.

¿Cómo estaba vestido cuando salió de Colombia?

Natalia también entregó detalles que podrían ser importantes para identificarlo durante la búsqueda. Explicó que Carlos salió de Colombia utilizando un buzo blanco y un pantalón negro. Además, llevaba su guitarra, un morral negro y un saco azul para colocarse sobre el buzo.

La familia espera que estos elementos puedan facilitar su identificación mientras intenta reconstruir sus últimos movimientos en Alemania.

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Por ahora, sus seres queridos insisten en que el objetivo no es señalarlo por el episodio ocurrido durante el vuelo, sino saber qué ocurrió después de su llegada a Frankfurt y confirmar que se encuentra a salvo.

Mientras Natalia y sus familiares avanzan hacia Alemania para continuar la búsqueda, esperan que las autoridades colombianas y alemanas puedan ayudarlos a establecer los últimos pasos conocidos de Carlos Andrés y encontrarlo.

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