Los viajeros que todavía no han definido sus planes para fin de año tienen una nueva opción para buscar tiquetes a precios promocionales. JetSmart lanzó una campaña con tarifas desde $69.300 para algunos vuelos nacionales y descuentos de hasta 64 %.

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Dicha promoción contempla viajes desde finales de octubre de 2026 hasta mayo de 2027, por lo que no se limita a las celebraciones de diciembre. Sin embargo, la oferta tiene un periodo de compra definido: estará disponible hasta el 12 de octubre, según la información publicada por Noticias RCN.

Entre las tarifas más económicas aparecen rutas que conectan varias de las principales ciudades del país. El trayecto Bogotá-Cali parte desde $69.300 por persona y le siguen Bogotá-Medellín, desde $72.300, y Bogotá-Bucaramanga, desde $74.600.

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La campaña también incluye otras conexiones nacionales. Medellín-Montería aparece desde $74.800, Bucaramanga-Bogotá desde $75.600 y Medellín-Barranquilla desde $75.700.

¿Qué vuelos internacionales tienen descuento en JetSmart?

La oferta no se concentra únicamente en Colombia. JetSmart también incluyó algunas rutas internacionales, aunque con precios superiores a los de los trayectos nacionales.

Entre las opciones reportadas están Cali-Antofagasta, desde $531.100; Medellín-Punta Cana, desde $606.300, y Cali-Punta Cana, desde $617.400. En estos vuelos los descuentos llegan hasta el 18 %, según Noticias RCN.

¿Hasta cuándo se pueden comprar los tiquetes?

La promoción está vigente del 5 al 12 de octubre de 2026. Las fechas habilitadas para viajar comienzan el 26 de octubre de este año y se extienden hasta el 27 de mayo de 2027, aunque pueden variar dependiendo del destino elegido.

Por tratarse de tarifas promocionales, los precios corresponden a rutas y cupos específicos. Por eso, el valor disponible al momento de consultar puede cambiar según la fecha y el trayecto seleccionado.

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